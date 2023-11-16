فيدان: صمت دول الغرب أمام وحشية إسرائيل بغزة “مرعب” 

أنقرة: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن التزام الدول الغربية الصمت أمام الوحشية الإسرائيلية في غزة “أمر مرعب”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، بالعاصمة أنقرة.

وأفاد فيدان أن “الأمر المرعب أن الدول الغربية صاحبة النفوذ على إسرائيل التزمت الصمت التام أمام الوحشية في غزة”.

وأضاف أن استمرار الصمت إزاء عدم التزام إسرائيل بالقوانين في غزة، هو بمثابة إعطاء ضوءا أخضر لانتهاكات القانون في أجزاء أخرى من العالم.

واستنكر الوزير استمرار الوضع في غزة قائلا: “من العار استمرار الحصار غير القانوني والهجمات اللاإنسانية على غزة”.

ودعا فيدان العالم الغربي إلى حماية القيم الأخلاقية وعدم الدخول كطرف بالجريمة ضد الإنسانية التي ترتكب علنيا في غزة.

وأكد أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لوقف هذه المجزرة وإنهاء هذه الوحشية.

وشدد على أنه لا يمكن الصمت أمام قصف إسرائيل للمشافي والمدارس والمساجد في غزة واستهداف كامل القطاع في سبيل مساعيها للقضاء على المقاومة.

وأشار إلى أهمية الرسائل الصادرة في ختام القمة الإسلامية والعربية الاستثنائية الطارئة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية حالا، وتطبيق حل الدولتين في أسرع وقت.

وأوضح أن كافة الدول المشاركة في القمة اتفقت على متابعة القرارات الناجمة عن كثب، والتعاون سوية من أجل إحلال السلام الدائم في المنطقة.

وفي سياق متصل، لفت فيدان إلى استضافة إسطنبول قمة لعقيلات رؤساء دول بعنوان “قلب واحد من أجل فلسطين”، برعاية أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد أن مناشدات السلام في القمة هي “صوت الضمير العالمي”.

وأشار إلى استمرار بلاده بإرسال مساعدات إنسانية بوتيرة عالية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 41 يوما.

وشدد الوزير على استمرار بذل المساعي لنقل كافة المرضى من مشافي غزة، وعلى رأسها مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية.

ولفت إلى أنه تم نقل 27 مريضا من غزة مع 13 مرافقا لهم إلى العاصمة أنقرة، مضيفا أن بلاده تواصل مساعيها من أجل إنشاء مستشفى ميداني في غزة.

وأكد على استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة.

وأضاف أن طريق السلام الدائم يمر عبر تطبيق حل الدولتين، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت.

(وكالات)



