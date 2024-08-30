فيدان: للأسف إسرائيل نقلت وحشيتها الممنهجة إلى الضفة الغربية

أنقرة: أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن أسفه لامتداد الوحشية الإسرائيلية الممنهجة المرتكبة في قطاع غزة إلى الضفة الغربية أيضا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك الجمعة مع نظيرته السلوفينية تانيا فاجون في العاصمة ليوبليانا.

وأوضح فيدان أن إسرائيل تركت الناس في غزة بدون طعام وشراب “بشكل ممنهج” في استمرار لـ”الإبادة الجماعية” المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف فيدان أن إسرائيل داست على كل القيم الإنسانية بقصفها المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس في غزة.

وشدد على أنه لا يمكن السكوت أمام الاستفزازات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي للقدس والمسجد الأقصى.

وأردف: “للأسف إسرائيل نقلت الوحشية الممنهجة المرتكبة في غزة إلى الضفة الغربية أيضا”.

وذكر أن إسرائيل تحاول توسيع الحرب إلى جبهات مختلفة، وأن التوتر في المنطقة وصل إلى مستويات عالية.

وقال: “حكومة نتنياهو مستمرة في اللعب بالنار. إنها تعرض مستقبل المنطقة بأكملها للخطر من أجل الحفاظ على السلطة”.

وتابع: “كل من يقدم دعما غير مشروط لإسرائيل، وفي مقدمتهم من يصمتون بشأن غزة، هم تحت طائلة المسؤولية. يجب أن تنتهي همجية إسرائيل الآن”.

(الأناضول)