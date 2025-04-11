   فيدان: نرفض كل خطة تهدف لإرغام الفلسطينيين على ترك وطنهم 

أنطاليا: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مجددا رفض بلاده أي خطة تهدف لإرغام الفلسطينيين على ترك وطنهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي الجمعة عقب اجتماع مجموعة الاتصال بشأن غزة، المشكلة من قبل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وقال فيدان إن أنطاليا استضافت اليوم اجتماع مجموعة الاتصال تحت شعار “حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط”.

وأوضح أنه شارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من فلسطين والسعودية وقطر ومصر والأردن والبحرين وإندونيسيا، والأمينان العامان لمنظمة التعاون الإسلامي ولجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الإمارات والصين وروسيا وإيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا ونيجيريا والاتحاد الأوروبي.

وذكر فيدان أنهم تناولوا الأوضاع الإنسانية في غزة، وجهود إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتائج عدوان إسرائيل المتصاعد على المستوى الإقليمي، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي نحو السلام وحل الدولتين.

وشدد فيدان على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار الدائم بغزة في أسرع وقت، معربا عن دعم بلاده للمبادرة القطرية المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار.

(الأناضول)