سياسة | دولي | تركيا

فيدان يبحث مع وفد من حماس تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

حجم الخط
0

أنقرة: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وفد من المكتب السياسي لحركة حماس، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، السبت، أن فيدان التقى رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش، والوفد المرافق له في أنقرة.
وأوضحت المصادر أن الجانبين تناولا خلال اللقاء الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد أن إسرائيل تسعى إلى تجويع الشعب الفلسطيني من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة بذل المجتمع الدولي جهوداً أكثر كثافة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وقالت المصادر إنه “تم في اللقاء التأكيد أن مساعي طرد الفلسطينيين من وطنهم الأم لا يمكن قبولها”.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا الوضع في الضفة الغربية، مع التأكيد أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لجعل الاحتلال دائما وصلت إلى أبعاد تهدد السلام الإقليمي.
اللقاء تناول أيضا الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وأكد فيدان أهمية تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لهذه الجهود.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تجدّد الحرب على «حزب الله»: التشاؤم أولى
18 - أبريل - 2025
نتنياهو يربك الإسرائيليين والجيش.. والاستخبارات: حماس راضية عن نفسها تكتيكياً واستراتيجياً
18 - أبريل - 2025
باستنفادها “بنك الأهداف”… إسرائيل: بقي إرهاب الأطفال والنساء وكبار السن.. وأطباء “المعمداني”
18 - أبريل - 2025
ضياء رشوان: نزع سلاح حماس مقترح إسرائيلي وليس مصريا
17 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية