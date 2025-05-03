فيديو بالذكاء الصناعي يشرح قصة الطبيب حسام أبو صفية- (شاهد)

“القدس العربي”: شرح فيديو أنشئ بواسطة الذكاء الصناعي قصة الطبيب الغزي حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بدءا من اعتقاله من المشفى مرورا برحلة التعذيب التي يعانيها في سجون الاحتلال.

واعتقل الطبيب أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليبدأ رحلة طويلة من العذاب في سجون الاحتلال، خصوصا سجن سدي تيمان سيئ السمعة.