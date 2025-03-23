سياسة | عربي | فلسطين

فيديو جديد يوثق اللحظات الأخيرة في حياة يحيى السنوار- (شاهد)

23 - مارس - 2025

لقطة شاشة من فيديو سابق للحظات الأخيرة في حياة السنوار

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لندن- “القدس العربي”: نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة في حياة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الشهيد يحيى السنوار، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي.

وأفاد موقع صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن الفيديو يظهر السنوار جالساً على كرسي في منزل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، غير قادر على الحركة، بعدما أصيب خلال اشتباك مع جنود إسرائيليين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 16 أكتوبر 2024 عن اغتيال السنوار بعد اشتباك مع مقاتلي الكتيبة 450.

وبحسب الصحيفة، يوثق الفيديو مطاردة انتهت باستهداف السنوار في منزله، حيث كان يحمل بندقية كلاشينكوف ويرتدي سترة قتالية، كما كانت بحوزته قنابل يدوية، وأُصيب في ذراعه اليمنى بنيران الجنود الإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن السنوار ألقى قنبلتين يدويتين على الجنود، قبل أن تبدأ الدبابات الإسرائيلية بإطلاق النار على المنزل، وأرسل الجيش طائرة مسيّرة إلى داخله. وبعد قصف دبابة أخرى للمبنى، عادت الطائرة المسيّرة إلى الداخل، ليظهر السنوار جالساً على أريكة، يتألم دون محاولة الرد أو التصدي للطائرة.

(وكالات)

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  1. يقول خالد الداغستاتي -ايطاليا:
    مارس 23, 2025 الساعة 7:46 ص

    استشهد البطل السنوار مقبلا غير مدبرا ، تقبله الله شهيدا باذن الله …

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  2. يقول saladin:
    مارس 23, 2025 الساعة 11:18 ص

    والله إن القلب ليخشع لأهلنا في فلسطين ..الله يرحمو و جميع الشهداء رحمة واسعة…

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  3. يقول محمد:
    مارس 23, 2025 الساعة 3:49 م

    عليك ألف رحمة يا شهيد يا بطل أنت وإخوانك أنتم تاج رؤسنا وبكم وبرمزيتكم تحرر الشعوب من الاحتلال والإستعمار.
    الخزي والعار المطبعين الخانعين المذلولين العملاء

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  4. يقول إبسا الشيخ:
    مارس 23, 2025 الساعة 3:52 م

    رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته

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  5. يقول عبدالله:
    مارس 23, 2025 الساعة 5:34 م

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم امين يارب العالمين

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  6. يقول الكروي داود النرويج:
    مارس 23, 2025 الساعة 5:57 م

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) الأحزاب

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  7. يقول احمد السوري:
    مارس 23, 2025 الساعة 7:23 م

    اللهم ياملك الملوك يا الله ان تغيث اهلنا في غزة والضفة وان تعادي من عاداهم من الاعداء وتعادي من خذلهم يارب

    وحسبنا الله ونعم الوكيل

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