فيديو جديد يوثّق لحظة اعتقال السلطات الأمريكية للناشط محمود خليل.. ومحاموه: لا يشكل خطرًا ويجب الإفراج عنه- (شاهد)

20 - مايو - 2025

عرض تكريمي لمحمود خليل في حفل تخرج طلاب جامعتي كولومبيا ونيويورك في كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في نيويورك. 18 مايو 2025.  رويترز

لندن- “القدس العربي”: نشر محامو الناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، والذي قاد مظاهرات دعمًا لفلسطين، مقطع فيديو يُظهر خليل في لحظات ما قبل اعتقاله.

وقال المحامون إنهم حصلوا على لقطات مدتها خمس دقائق خالية من الصوت، تم اختيارها من بين خمس ساعات من لقطات كاميرات المراقبة الأمنية التابعة للجامعة.

ويظهر خليل في الفيديو وهو يتحدث عبر الهاتف مع محاميه، متحدثًا مع أربعة ضباط من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عند مدخل المبنى في نيويورك.

ويوثّق الفيديو أيضًا اللحظة التي سلّمت فيها نور عبدالله، زوجة خليل، البطاقة الخضراء الخاصة به للسلطات.

وقال محامو خليل إن اللقطات أثبتت أن موكلهم لا يشكل “خطرًا للهروب”، وأنه لا يوجد سبب لدى السلطات لتبرير احتجازه.

وفي 8 مارس/ آذار، اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية، وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

(وكالات)

