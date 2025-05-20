فيديو جديد يوثّق لحظة اعتقال السلطات الأمريكية للناشط محمود خليل.. ومحاموه: لا يشكل خطرًا ويجب الإفراج عنه- (شاهد)

عرض تكريمي لمحمود خليل في حفل تخرج طلاب جامعتي كولومبيا ونيويورك في كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في نيويورك. 18 مايو 2025. رويترز

لندن- “القدس العربي”: نشر محامو الناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، والذي قاد مظاهرات دعمًا لفلسطين، مقطع فيديو يُظهر خليل في لحظات ما قبل اعتقاله.

وقال المحامون إنهم حصلوا على لقطات مدتها خمس دقائق خالية من الصوت، تم اختيارها من بين خمس ساعات من لقطات كاميرات المراقبة الأمنية التابعة للجامعة.

ويظهر خليل في الفيديو وهو يتحدث عبر الهاتف مع محاميه، متحدثًا مع أربعة ضباط من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عند مدخل المبنى في نيويورك.

Take a look — even this short clip is remarkable. The Trump admin claimed they didn’t need a warrant to arrest Mahmoud Khalil because he wasn’t cooperating & was gonna flee. They even called him a “flight risk.” Who ya gonna believe? The government, or your own lying eyes: https://t.co/ge0VcTl8Iq pic.twitter.com/oKMNBUIqZH — Prem Thakker (@prem_thakker) May 19, 2025

ويوثّق الفيديو أيضًا اللحظة التي سلّمت فيها نور عبدالله، زوجة خليل، البطاقة الخضراء الخاصة به للسلطات.

وقال محامو خليل إن اللقطات أثبتت أن موكلهم لا يشكل “خطرًا للهروب”، وأنه لا يوجد سبب لدى السلطات لتبرير احتجازه.

وفي 8 مارس/ آذار، اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

“I was not supposed to be standing here today. Mahmoud was.” Dr. Noor Abdalla, the wife of jailed Palestinian activist Mahmoud Khalil, accepted a diploma on Khalil’s behalf during an alternative graduation ceremony held in New York City by the People’s University for Palestine. pic.twitter.com/Vba0uDXelA — Maktoob (@MaktoobMedia) May 20, 2025

وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية، وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

(وكالات)