سياسة | عربي

فيديو ساخر لجنود إسرائيليين داخل كنيسة دير ميماس يثير سُخطا في لبنان- (شاهد)

26 - نوفمبر - 2024

لقطة شاشة من الفيديو

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجنود من وحدة العمليات الخاصة في لواء “غولاني” داخل كنيسة في بلدة دير ميماس بجنوب لبنان وهم يسخرون من الطقوس المسيحية بحركات لا أخلاقية، ما أثار سُخط واشمئزاز العديد من اللبنانيين.

وأظهر الفيديو الجنود وهم يقدمون مشهدا تمثيليا ساخرا لمراسم زفاف داخل الكنيسة. وشوهد جندي وهو يسأل آخرَين عن اسمَي العروس والعريس، ومدة العلاقة بينهما قبل الزواج، قبل أن يعترض جندي ثان ويعلن حبّه للعروس، وسط حالة من الضحك والاستهزاء.

وكان جيش الاحتلال اقتحم بلدة ديرميماس في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تحت غطاء من القصف المدفعي العنيف، في محاولة لحصار بلدة الخيام التي دارت فيها اشتباكات ضارية مع عناصر “حزب الله”.

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  1. يقول ابو نؤاس من العراق:
    نوفمبر 26, 2024 الساعة 10:52 ص

    لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي

    لأجلك يا بهيّة المساكن يا زهرة المدائن

    يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي

    عيوننا إليك ترحل كل يوم

    تدور في أروقة المعابد

    تعانق الكنائس القديمة

    وتمسح الحزن عن المساجد

    يا ليلة الإسراء يا درب من مرّوا إلى السماء

    عيوننا إليك ترحل كلّ يوم وإنّني أصلّي

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