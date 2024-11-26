فيديو ساخر لجنود إسرائيليين داخل كنيسة دير ميماس يثير سُخطا في لبنان- (شاهد)

بيروت- “القدس العربي”:
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجنود من وحدة العمليات الخاصة في لواء “غولاني” داخل كنيسة في بلدة دير ميماس بجنوب لبنان وهم يسخرون من الطقوس المسيحية بحركات لا أخلاقية، ما أثار سُخط واشمئزاز العديد من اللبنانيين.
وأظهر الفيديو الجنود وهم يقدمون مشهدا تمثيليا ساخرا لمراسم زفاف داخل الكنيسة. وشوهد جندي وهو يسأل آخرَين عن اسمَي العروس والعريس، ومدة العلاقة بينهما قبل الزواج، قبل أن يعترض جندي ثان ويعلن حبّه للعروس، وسط حالة من الضحك والاستهزاء.
وكان جيش الاحتلال اقتحم بلدة ديرميماس في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تحت غطاء من القصف المدفعي العنيف، في محاولة لحصار بلدة الخيام التي دارت فيها اشتباكات ضارية مع عناصر “حزب الله”.
هؤلاء المجرمين القتلة داخل كنيسة #دير_ميماس يسخرون من الرباط المقدس أمام المذبح.
ويسخرون من الطهر مريم العذراء.
لحد هلق لا بيان لا استنكار من أحد.#لبنان #جنوب_لبنان pic.twitter.com/Qclsomgj7v
— Chadi Mansour (@chadiman) November 25, 2024
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي
لأجلك يا بهيّة المساكن يا زهرة المدائن
يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي
عيوننا إليك ترحل كل يوم
تدور في أروقة المعابد
تعانق الكنائس القديمة
وتمسح الحزن عن المساجد
يا ليلة الإسراء يا درب من مرّوا إلى السماء
عيوننا إليك ترحل كلّ يوم وإنّني أصلّي