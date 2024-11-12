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فيديو صادم لفنانة لبنانية تخاطب فيه أفيخاي أدرعي.. فكيف استغلّ الأمر؟ – (تغريدة)

12 - نوفمبر - 2024

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

أثارت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك حالة من الجدل بعد نشرها فيديو صادما تخاطب فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، متمنية عليه أن لا يضرب لبنان من الساعة الخامسة إلى الثامنة لأنها متواجدة في صالون تجميل من أجل ترتيب أظافرها.

وقد تعرّضت ميريام بسبب هذا الفيديو لهجوم حاد من المتابعين. وقال أحدهم: “لا إحساس ولا عقل وصفر فهم”. وعلّق آخر بالقول: “التفاهة تتحدث”، فيما سأل متابع آخر: “لوين وصلنا؟”.

وقد استغل أدرعي هذا الفيديو ووظّفه للعب على وتر الانقسام السياسي في البلد. فنشر صورة كلينك وأرفقها بتعليق ورد فيه: “نشرت فنانة لبنانية مقطع فيديو مرحًا تدعوني فيه إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وذلك أثناء وجودها في صالون التجميل. لم تكن هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها مثل هذه الفيديوهات الطريفة، التي تعكس واقعاً يعيشه لبنان؛ واقع دولة مزدوجة وشعب منقسم”.

وأضاف: “من جهة، هناك من يسعى إلى العيش بسلام ورخاء، ومن جهة أخرى، هناك من اختار طريق الإرهاب ودعم الإرهابيين. هناك من يدرك أن نشاطاتنا العسكرية ليست موجهة ضدّه، وهناك من يصرّ على التمسك بمحور فكري وشر يتلاشى”.

وختم: “الأهم من ذلك، أن روح الفكاهة التي يتمتع بها الشعب اللبناني تحمل في طياتها رسالة واضحة: نحن لا نريد الحرب، لسنا جزءاً منها، كل ما نتمناه هو العيش والحياة”.

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  1. يقول كمال:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 2:04 م

    هذه من طرائف اهل لبنان … النكت المضحكة و المزح … حتى في احرج المواقف! و هذه عادة محمودة للتخفيف من الوقت الصعب …
    و جدت هذا الفيديو طريف! 😄

    رد

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