فيديو صادم.. مستوطنان يعتديان على شابين فلسطينيين في أرضهما بحماية من جيش الاحتلال- (شاهد)

الخليل- “القدس العربي”:

قال الناشط في مقاومة الاستيطان بمدينة الخليل، عيسى عمرو، إن رسالة الفيديو الذي يظهر فيه مستوطنان يقومان بالعربدة على شابين من بلدة بني نعيم جنوب الخليل خطيرة جدا، وعلى الجميع التقاطها والعمل عليها.

وشدد أنه من الواضح تماما أن الفيديو الذي يظهر فيه مستوطنان مسلحان يعتديان على فلسطينيين، ويحاولان الاستيلاء على مركبتهما يحمل رسالة من المستوطنين والجيش تتمثل في أن مناطق “ج” تحت سيطرة كاملة وبيد المستوطنين، فيما الوجود الفلسطيني فيها يقل يوما بعد يوم.

وأظهر مقطع فيديو اعتداء مستوطنين مسلحين على فلسطينييْن في أرضهما ببلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، ومحاولة الاستيلاء على مركبة أحدهما، قبل أن يتدخل جنود الاحتلال لصالح المستوطنين.

ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته 6 دقائق، أحد المستوطنين جالسا بداخل سيارة الشاب محمد، وبدأ بتوجيه شتائم بذيئة له، وأثناء ذلك، كان يواصل وضع إصبعه على زناد بندقية “إم 16” بحوزته، كما حاول أحد المستوطنين تمزيق أوراق السيارة وأوراق الأرض التي يملكها الشابان.

ويظهر في الفيديو محاولة المستوطنين الاستيلاء على مركبة، وعندما حاول صاحبها الحصول على الأوراق التي تثبت ملكيته لها اعتدى المستوطنان عليه، كما حاولا تمزيق نسخة من المصحف، وتخلل ذلك مشاداتٌ مع المستوطنين اللذين وجّها شتائم نابية.

وقال أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وهو محمد أبو صبيح (44 عاما) في حديث صحافي، إن الاعتداء وقع في أرضه ببلدة بني نعيم، عندما فوجئ أثناء زيارته هو وشقيقه لأرضه بوجود مستوطنيْن مسلحين داخلها، فتوجه لهما سائلاً عن سبب وجودهما في الأرض، ليبادرا بضربه على رأسه وقدمه.

وأوضح أبو صبيح في تصريحات لموقع “ألترا فلسطين”، أن أحد المستوطنيْن جلس داخل سيارة محمد، وبدأ بتوجيه شتائم بذيئة، وأثناء ذلك كان يواصل وضع إصبعه على زناد بندقية “إم 16” بحوزته، كما حاول أحدهما تمزيق أوراق السيارة وأوراق الأرض، ليقع عراكٌ بالأيدي بين الطرفين، تبعه وصول قوة من جيش الاحتلال إلى الموقع، والطلب من المستوطنين مغادرتها.

وأفاد أبو صبيح أن سلطات الاحتلال أخطرته بإزالة سور بناه داخل أرضه، كما أن مستوطنين سرقوا معدات من أرضه قبل أيام.

ويظهر في الفيديو الشابان الفلسطينيان، وهما عاجزان عن مواجهة المستوطنين إلا من خلال حالة الغضب الشديدة والصراخ وتوجيه الشتائم البذيئة لهما، والتهديد بمهاجمتهما في حالة الاستمرار بالاعتداء، فيما كان أحد المستوطنين المسلحين يهدد ويضرب الشابين، وقام أحدهما بتوثيق عملية الاعتداء والعربدة.

وقال الناشط عمرو، وهو يعمل في مجال حقوق الإنسان، وأسس وشارك في المجموعة الشعبية “شباب ضد المستوطنات” وكان منسقا لها، إن المستوطنين يتصرفون وكأنهم الدولة، يقومون بإنفاذ القانون، هم الدولة فعليا، حيث تتشكل اليوم ميليشيات منظمة على امتداد الضفة الغربية تماما مثلما كانت العصابات الصهيونية مثل “الهاغاناة” قبل عام 1948.

ويرى أن المستوطنين يقومون بكل ما لا يقدر عليه الجيش، “ونحن في انتظار مجازر وتخريب وحرق وإطلاق رصاص من دون أن يكون هناك أي رقيب أو حسيب”.

وشدد أن الرسالة التي تصل المستوطنين بفعل سياسات حمايتهم بعد تنفيذ عمليات قتل وإعدام بحق الفلسطينيين، واضحة تماما، وما يعرضه الفيديو يدلل على ذلك.

ويدعو عمرو إلى استخدام المقاومة السلمية والعصيان المدني ضد الاستيطان، وهو في نشاطه يركز على مدينة الخليل، ويقول إن الشابين اللذين ظهرا في الفيديو فعلا ما يقدران عليه. ولو قاما بأكثر من ذلك، لكان من الممكن أن يتعرضا للقتل والإعدام أو الاعتقال لدى الإسرائيليين، وحتى الاعتقال من السلطة الفلسطينية.

ويرى أن الواقع الحالي يقول إن هناك مستوطنين بحماية دولة كاملة، أما الفلسطيني فهو أعزل وبدون أي نظام أو مؤسسة أو أجهزة تدعمه وتسانده وتوفر الحماية له.

وأكد أن منظومة السلطة الفلسطينية الحالية لا تدعم المواطنين في معاناتهم، “ولا توفر لهم أسس الحماية والمساعدة، حيث هناك فساد كبير في صفوفها، كما أن الانقسام يعزز من ضعفنا وتفرقنا”.

واتهم مؤسسات رسمية بمحاربة كل الجهود التي تعمل وتنشط ضد المستوطنين من دون أن تنتمي للجهات الرسمية.

وعن أهمية المنطقة التي وقعت فيها حادثة العربدة على الفلسطينيين، يقول عمرو إنها وقعت في المنطقة الشرقية لفلسطين المحتلة، وهي تضم أراضي شاسعة مثل: مسافر يطا ومسافر بني نعيم ومسافر بيت لحم.

وأضاف: “الاحتلال يحاول السيطرة على كل الأراضي الفلسطينية، وهذا جزء من عملية التعجيز والضم التي تقوم على قدم وساق”.

وعلق أساف دافيد، رئيس معهد “فان لير” في القدس، على الفيديو، مبينا أن هذا الموقف هو واحد من عشرات أو مئات الشجارات التي تحدث بين المستوطنين وأصحاب الأراضي الفلسطينيين في الضفة، ومعظم هذه الحالات لا يتم توثيقها.

وأوضح أن الفيديو يحمل عدة إشارات تستحق الانتباه: أولها، الارتياح الذي يشعر به المستوطنون، فهم مسلحون، ويعلمون أنه لن يحدث شيء لهم، “كأنهم السادة المؤتمنون، والفلسطيني هو العبد الخاضع. كما أن الجيش في الطريق. وكل شيء تحت السيطرة”.

الإشارة الثانية وفقا لرأي دافيد، هي “غضب الفلسطيني مع ضبط النفس اللامتناهي، وهو على وشك أن يفقد عقله. إذا فكّر حتى في رفع يده على المستوطن، ناهيك عن أخذ سلاحه، فسيُصاب برصاصة في رأسه على الفور. هذا يتطلب ضبط النفس المطلق. لن تكون قادرا على الوقوف لمدة ساعة واحدة في هذا الموقف. لكن يقوم الفلسطيني بذلك من يوم ولادته حتى وفاته”.

أما الإشارة الثالثة فتتعلق بدور الجيش، “فالمستوطن ينتظر الجيش بهدوء لأنه يعلم ما ستكون النتيجة، أما الفلسطيني فينتظر الجيش بفارغ الصبر لأنه لا خيار أمامه، فمع المستوطن ليس لديه فرصة لتحقيق العدالة، ولكن مع الضابط ربما نعم، إذا كان بشرا” بحسب قول دافيد.

وأكد أن “الأيام الرهيبة قادمة قريبا”. وهذا يتشابه مع رأي يوآف ليمور، المعلق العسكري لصحيفة “يسرائيل هيوم”، الذي قال في مقال نُشر هذا الأسبوع، إن الأسوأ في هجمات الإرهاب اليهودي لم يأت بعد، متوقعا تعاظم هذه الهجمات “في ظل قادة سياسيين إسرائيليين جبناء، وشرطة متواطئة، وجيش يتعرّض للصفعات” وفق قوله.