فيديو كليب جديد لفرقة «مياس» العالمية تحت عنوان «عليا»

بيروت – «القدس العربي»: مرة أخرى حبست فرقة «مياس» العالمية الانفاس بتحفتها الفنية الجديدة التي تمثلت «بفيديو كليب» جديد بعنوان «عليا» عبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب».

وفور صدور الفيديو كليب استحوذ العمل على إعجاب المتابعين والجمهور لما تضمنه من إبداعات فنية مذهلة بمقاييس عالمية بإشراف نديم شرفان الذي تولى إخراج الكليب الذي يحمل رسالة لكل إمرأة من خلال قصة «عليا» التي سلط العمل الضوء عليها، وهي قصة إمرأة تتميز بشخصيتها القوية والمتحررة والتي استطاعت أن تتحدى التقاليد وتقلب المقاييس في مجتمعها وتتجاوز كل العراقيل والحواجز وصولاً إلى تحقيق نجاحات باهرة، كما تمكنت بفعل تضامنها ودعمها للنساء الأخريات من التغلب على قوى الاستبداد لتنتزع في نهاية المطاف مكانة مرموقة في المجتمع وتعتلي عرش السلطة.

وكعادتها أبهرت فرقة «مياس» معجبيها وجمهورها ومتابعيها بإبداعها الفني الذي يتماشى مع أعلى المعايير العالمية من خلال عوامل عدة تميز فيها الكليب ومن بينها بالتشكيلة المبهرة للتصاميم والملابس والرقصات التي تضج بالحيوية والألوان الزاهية، فضلاً عن المؤثّرات البصرية الفريدة التي أضافت للعمل رونقه الساحر والمذهل. وتم هذا العمل بالشراكة بين فرقة «مياس» بقيادة نديم شرفان وشركة «Prodigious ME»، وتولى الموسيقى التصويرية المُصاحبة للفيديو كليب هاري هيديشيا.