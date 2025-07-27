فيديو لاقتحام مصرييّن مقرا أمنيا تضامنا مع غزة … والداخلية تنفي صحته

القاهرة ـ «القدس العربي»: ساعات فصلت بين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لشابين قالا إنهما اقتحما قسم شرطة واحتجاز ضباط للمطالبة بفتح معبر رفح، والنفي الذي أصدرته وزارة الداخلية للواقعة.

وظهر في الفيديو، الشابين محسن محمد مصطفى (من سكان منطقة 15 مايو في حلوان، وهو معتقل سابق قضى 6 أشهر بالسجن قبل إخلاء سبيله)، وابن خاله أحمد الشريف، وهما يتحدثان عن اقتحام مقر الأمن الوطني الكائن بالدور الرابع داخل قسم شرطة المعصرة.

وتحدث الشابان عن احتجاز عدد من أفراد الأمن الوطني لمدة تقارب 5 ساعات، مطالبَين السلطات بفتح معبر رفح بشكل فوري لإنقاذ سكان غزة من المجاعة التي تهدد حياتهم.

وظهر أحد الشباب في الفيديو، وهو يتحدث لشخص محتجز خلف باب حديدي، ويؤكد له أنه يعرف أنه لن يعود لمنزله، في وقت يطالبه شخص من خلف الباب أن يسمح له بالخروج ويطمئنه بأنه لن يتعرض لأذى.

وبعد ساعات من تداول الفيديو، قال مصدر أمني أن مقطع الفيديو، مفبرك.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تصريحات على لسان المصدر الذي لم تسمه، قال فيها إن الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن، لا تمت بصلة للواقع.

تكذيب حقوقي للرواية الرسمية … وعضو لجنة العفو الرئاسي: جرس إنذار

وحسب تصريحات المصدر، فإن أجهزة الأمن ألقت القبض على القائمين على إعدادها وترويجها.

واتهم المصدر، جماعة الإخوان بالدأب على تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري.

وفي أعقاب نشر نفي وزارة الداخلية، نشرت منصات على موقع تليغرام، فيديو يتبنى فيه المنفذان العملية في بيان صوتي، مؤكدين أنهما لا ينتميان لأي جهة أو تنظيم سياسي، بل يمثلان، حسب وصفهما، «أحفاد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص». وقال أحدهما إن العملية تهدف إلى «إحياء موات شعب مصر الكريم ووقف الإبادة عن أهلنا في غزة». وفيما يبدو فإن الفيديو سجل قبل العملية حيث أضاف أن العملية سيتم تنفيذها صباح يوم الجمعة الموافق 25 يوليو/ تموز 2025، وأنه حال نشر الفيديو سيكونان قد ألقي القبض عليهما.

وتمت تسمية العملية بـ»الحديد 17»، حيث نُشر بيان تبنيها عبر حسابات داعمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قلق حقوقي

وأعربت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» عن قلقها البالغ على حياة ومصير الشابين.

وحمّلت وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني في المعصرة، ونيابة المعصرة، المسؤولية الكاملة عن سلامتهما وأمنهما وحياتهما.

وأكدت أن الشابين قاما لاحقًا بتسليم نفسيهما طواعية، قبل أن يتم اعتقالهما رسميًا. ونقلت عن مصادر قولها: قامت قوات الأمن في مدينة 15 مايو بحلوان، جنوب القاهرة، مساء الجمعة، باقتحام شقة كلٍّ من محسن محمد وأحمد شريف في مدينة 15 مايو، حيث لم يكن أحد متواجدًا.

وأكدت أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي في سياق الغضب الشعبي المتزايد تجاه استمرار إغلاق معبر رفح، واعتقال عدد من الشباب والفتيات المصريين على خلفية مشاركتهم في أنشطة إنسانية وإغاثية لدعم أهالي غزة، من بينها جمع التبرعات والمساعدات الغذائية والطبية.

وأكدت أن مقطع الفيديو المتداول للواقعة قد تم تصويره بالفعل ظهر الجمعة، وفقًا للتحقيقات الميدانية التي أجرتها، رغم ما يُثار على منصات التواصل بشأن احتمال عودته إلى فترة زمنية سابقة. وأشارت إلى أن محتوى الفيديو يتسق بوضوح مع السياق الراهن من موجات الغضب الشعبي والتضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجددت دعوتها للسلطات إلى فتح لمعبر رفح دون قيود، باعتباره شريان الحياة الوحيد لسكان غزة في ظل الحصار المستمر، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب نشاطهم الإنساني والتضامني، واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وضمان سلامة المتطوعين والمنخرطين في العمل الإغاثي، وعدم تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال إن دعم غزة واجب إنساني وقانوني وأخلاقي لا يجوز أن يُجرَّم، وأن تجريم العمل الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويقوّض الجهود المدنية في مواجهة الكارثة المتفاقمة التي يعيشها قطاع غزة.

وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة، في صفوف المصريين، بعضهم رجح حدوث الواقعة، فيما أكد آخرون صعوبة تنفيذها بسبب الإجراءات المتبعة للوصول إلى مقر الأمن الوطني في القسم. المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن فيديو قسم شرطة المعصرة، يمثل في كل الأحوال سواء كان حقيقيا أو لا، جرس إنذار. وأضاف على صفحته على «فيسبوك»: في ضوء ما تم تداوله من مقاطع فيديو تزعم وقوع أحداث داخل منطقة المعصرة، وادعاءات باقتحام منشاة أمنية، وما تبع ذلك من نفي رسمي صادر عن وزارة الداخلية، مقابل حملات مكثفة من منصات تابعة لجماعة الإخوان تحاول ترسيخ روايتها، نؤكد أن الجدل القائم – بغض النظر عن صحة الفيديو أو فبركته – ليس مجرد معركة معلومات، بل مؤشر خطير على هشاشة الثقة، واحتقان غير قابل للإنكار.

وأضاف، أن تداول هذه المواد وانتشارها السريع بين الناس، وتفاعل شرائح واسعة معها، لا يعكس فقط قدرات خصوم الدولة في التلاعب بالرأي العام، بل يعكس أيضًا فراغًا سياسيًا، وضغطًا اجتماعيًا واقتصاديًا يُستخدم كوقود لمثل هذه الحملات.

وزاد: الأزمة ليست في الفيديو، بل في البيئة التي جعلت التزييف يبدو ممكنًا، وجعلت قطاعًا كبيرا من المواطنين مستعدًا للتصديق دون تحقق.

وتابع: من هنا، فإن الواجب الوطني يقتضي التحرك العاجل من الدولة بمسارين لا بديل عنهما، أولهما إصلاح سياسي شجاع، بفتح المجال العام، وتمكين الأصوات الوطنية الجادة، ووقف التضييق غير الضروري، واستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإعادة بناء الجسور بين السلطة والمجتمع، على أساس الشفافية والمصارحة.

أما المسار الثاني، فيتمثل حسب بيان العوضي، في استجابة اقتصادية حقيقية، بخطط إنقاذ فاعلة تمس حياة الناس، لا مجرد إجراءات نظرية، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من موجات التضخم والغلاء المتكررة، وربط الإصلاح الاقتصادي بعدالة اجتماعية واضحة لا تقصي أحدًا.

وتابع: مصر لا تُدار بالنفي وحده، ولا تُحصّن بالأمن فقط، بل تبنى بالتوازن والعدالة والانفتاح على المجتمع.

وختم العوضي بيانه: لعل هذا الفيديو – بصرف النظر عن حقيقته – يمثل تحذيرًا مبكرًا من خطر الانفصال التدريجي بين الدولة وقواعدها الشعبية، وهو ما يجب ألا يُستهان به.

أما الباحث تقادم الخطيب، فقد كتب على صفحته على «فيسبوك»: «حتى الآن لا أحد يعرف هل حادثة المعصرة حقيقية أم لا، لكن تحركات (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي مثل استدعاء وزير الداخلية، وتغيير رئيس جهاز الأمن الوطني، ومدير أمن الجيزة وحملة اعتقالات يشير إلى رجحان وقوع العملية، وهذا معناه أن هذه الواقعة، لو تأكدت تفاصيلها بالكامل، ستكون أول مرة منذ 2013 يواجه فيها جهاز الأمن الوطني نفسه غضبًا شعبيًا مباشرًا في العاصمة، ومعناه كسر للحاجز النفسي الذي طالما عوّل عليه النظام.

وأضاف: كما أن الاحتقان الناتج عن الغلاء والقمع وغياب العدالة امتزج الآن بالغضب الأخلاقي على جرائم غزة، فصار الانفجار أكثر احتمالًا وأقرب في المكان والزمان.

حركة تنقلات الشرطة

وكانت صفحة المتحدث باسم الرئاسة، نشرت السبت صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعلق عليها: السيسي يجتمع بوزير الداخلية.

وكتب الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى، في تدوينة عبر صفحته الرسمية في منصة «إكس»: إن اجتماع السيسي ووزير الداخلية تمهيدا لإعلان حركة تنقلات وترقيات قيادات وضباط الشرطة.

وبالفعل، أعلنت وزارة الداخلية، حركة تنقلات الشرطة لعام 2025، مؤكدة أنها اعتمدت على ضخ دماء جديدة في قطاع الأمن الوطني بتغيير رئيس الجهاز. وضمت قائمة التعيينات الجديدة اللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، كما شملت الحركة تغييرات وتنقلات لـ70 قيادة أمنية.