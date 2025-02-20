فيديو لداعية فلسطيني يخاطب بشار الأسد من جبل قاسيون يثير تفاعلاً واسعاً

لندن- “القدس العربي”: أثار الداعية الفلسطيني محمود الحسنات جدلاً واسعًا بعد نشره مقطع فيديو وصورًا من قمة جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق، حيث ظهر محاطًا بحراسة مشددة، ما أثار تساؤلات بين المتابعين حول طبيعة زيارته والإجراءات الأمنية المحيطة به.

في الفيديو، الذي نشره عبر حسابه على منصة إكس، خاطب الحسنات رأس النظام السوري المخلوع بشار الأسد قائلاً: “لمن الملك اليوم؟ ها نحن نقف أعلى جبل قاسيون، ولا أقول دمشق في الخلف، ولكن دمشق في الأمام”، قبل أن ينقطع حديثه في المقطع المنتشر.

قليل من القهوة على جبل قاسيون – دمشق pic.twitter.com/pfEnou8Bjl — محمود الحسنات ALHASANAT (@mahmoudalhsanat) February 19, 2025

الصور والفيديو أثارت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت ردود الفعل بين من اعتبر زيارته رسالة رمزية قوية، ومن تساءل عن دوافع ظهوره في هذا التوقيت داخل الأراضي السورية، لا سيّما مع الانتشار الأمني حوله.

استقبال الشعب السوري للداعية محمود الحسنات pic.twitter.com/fzYvofvUbi — محمود الحسنات ALHASANAT (@mahmoudalhsanat) February 17, 2025

الجامع الأموي – دمشق pic.twitter.com/c2TCqjTIso — محمود الحسنات ALHASANAT (@mahmoudalhsanat) February 15, 2025

(وكالات)