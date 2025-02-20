سياسة | عربي | سوريا

فيديو لداعية فلسطيني يخاطب بشار الأسد من جبل قاسيون يثير تفاعلاً واسعاً

20 - فبراير - 2025

الداعية الفلسطيني الشيخ محمود الحسنات. لقطة شاشة من فيديو

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لندن- “القدس العربي”: أثار الداعية الفلسطيني محمود الحسنات جدلاً واسعًا بعد نشره مقطع فيديو وصورًا من قمة جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق، حيث ظهر محاطًا بحراسة مشددة، ما أثار تساؤلات بين المتابعين حول طبيعة زيارته والإجراءات الأمنية المحيطة به.

في الفيديو، الذي نشره عبر حسابه على منصة إكس، خاطب الحسنات رأس النظام السوري المخلوع بشار الأسد قائلاً: “لمن الملك اليوم؟ ها نحن نقف أعلى جبل قاسيون، ولا أقول دمشق في الخلف، ولكن دمشق في الأمام”، قبل أن ينقطع حديثه في المقطع المنتشر.

الصور والفيديو أثارت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت ردود الفعل بين من اعتبر زيارته رسالة رمزية قوية، ومن تساءل عن دوافع ظهوره في هذا التوقيت داخل الأراضي السورية، لا سيّما مع الانتشار الأمني حوله.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 20, 2025 الساعة 7:06 ص

    لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، فعلا والله فلا طاغية يدوم إلا وجه الحي القيوم ✌️🇵🇸😎☝️🌪️

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    1. يقول عبد المجيد فرنسا:
      فبراير 20, 2025 الساعة 7:27 ص

      جملتك غير صحيحة.
      فيفهم منها أن جميع الطغاة لا يدومون الا الله.
      و الله ليس بطاغية و انما عدل رحيم مع الرحماء و شديد العقاب مع الظالمين

  2. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 20, 2025 الساعة 7:32 ص

    تحية لهذا الشيخ الجليل !!
    و لا حول ولا قوة الا بالله

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  3. يقول ملاحظ:
    فبراير 20, 2025 الساعة 10:39 ص

    عليك الاهتمام بالشأن الفلسطيتي اولا اوا ليست فلسطين قضيتك الاولى ؟

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  4. يقول ثقة في الله:
    فبراير 20, 2025 الساعة 12:07 م

    ان شاء الله توجه كلمة قريبا من اقدم جامع في مصر جامع عمرو بن العاص

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    1. يقول عربي:
      فبراير 21, 2025 الساعة 1:23 م

      مصر بها اسود و رجال ولا نحتاج إلي ثورات وخراب. نحتاج إلي الاستقرار والتعمير واصلاح الإقتصاد. لا نحتاج إلي الخطاب العنترية الفارغه. نحتاج القوه والمتعه. مصر تقف بكل قوتها وقوتها مع القضايا العربيه وتحتاج الاستقرار الإقتصاد والتنميه. إسرائيل تحتل مساحات كبيره من بلاد العرب وعلينا إن نحررها أولا ثم ننادي من هنا أو هناك.

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