فيديو متداول لمطلق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ- (شاهد)

ميونيخ: أعلن وزير داخلية ولاية بافاريا يوأخيم هيرمان مقتل مسلح، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه بالقرب من القنصلية الإسرائيلية العامة في مدينة ميونخ الألمانية.

وقالت شرطة ميونيخ، عبر منصة أكس، إن رجال الشرطة تدخلوا عقب أن بدا أن الرجل” يحمل سلاحاً”.

وجرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه للمسلح الذي أطلق النار قرب القنصلية.

New video shows gunman firing shots near the Israeli consulate in Munich, Germany. He was later shot dead by police pic.twitter.com/Him4kE0ao6

— BNO News Live (@BNODesk) September 5, 2024