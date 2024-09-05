سياسة | دولي

فيديو متداول لمطلق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ- (شاهد)

منذ 52 دقيقة

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ميونيخ: أعلن وزير داخلية  ولاية بافاريا يوأخيم هيرمان مقتل مسلح، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه بالقرب من القنصلية الإسرائيلية العامة في مدينة ميونخ الألمانية.

وقالت شرطة ميونيخ، عبر منصة أكس، إن رجال الشرطة تدخلوا عقب أن بدا أن الرجل” يحمل سلاحاً”.

وجرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه للمسلح الذي  أطلق النار قرب القنصلية.

ووصفت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، في مؤتمر صحفي في برلين، الحادث ” بالواقعة الخطيرة”.

وقالت: “أريد أن أعبر عن خالص شكري لشرطة ميونيخ، التي من رأبي، تقوم بعمل جيد”. وأضافت: “حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية كما تعلمون تمثل أولوية قصوى”.

وتأتي هذه الواقعة في الذكرى السنوية لعملية ميونيخ، وهي الهجوم الذي أودى بحياة 11 إسرائيلياً خلال دورة الألعاب الأولمبية 1972.

(د ب ا)

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