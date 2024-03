فيديو مروع يوثق استهداف مجموعة من الفلسطينيين مع عربة يجرها حصان في غزة

“القدس العربي”: تتكشف الجرائم المروعة التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة يوما بعد يوم، إذ أظهر مقطع مصور لحظة استهداف مجموعة من الفلسطينيين مع عربة يجرها حصان بشكل ينجم عنه انفجار شديد القوة.

ويبدي أحد الجنود شفقة على الحصان، بينما يسأل “كم كان عددهم؟ خمسة؟”، بالإشارة إلى الفلسطينيين الذين تم استهدافهم.

Exclusive: An ugly war crime revealed

“Too Bad for the Horse”

Israeli soldier on his personal social media account published a video showing him murdering 5 Palestinians in North Gaza. Warning. The scenes are very difficult to see. pic.twitter.com/JOC9cH9MGA

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) March 21, 2024