فيديو مروع يوثق استهداف مجموعة من الفلسطينيين مع عربة يجرها حصان في غزة

“القدس العربي”: تتكشف الجرائم المروعة التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة يوما بعد يوم، إذ أظهر مقطع مصور لحظة استهداف مجموعة من الفلسطينيين مع عربة يجرها حصان بشكل ينجم عنه انفجار شديد القوة.

ويبدي أحد الجنود شفقة على الحصان، بينما يسأل “كم كان عددهم؟ خمسة؟”، بالإشارة إلى الفلسطينيين الذين تم استهدافهم.