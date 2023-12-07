فيديو نادر لماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري في جولة على مواقع عسكرية

صورة أرشيفية يظهر فيها ماهر الأسد بجانب شقيقه بشار خلال تشييع حافظ الأسد بتاريخ 13 حزيران/يونيو 2000- ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لماهر الأسد، شقيق رأس النظام السوري بشار الأسد، يصوّره أثناء جولة على قطعات عسكرية، برفقة عدد من ضباط جيش النظام السوري.

ولا يحمل الفيديو، الذي يظهر لأول مرة على مواقع التواصل، إشارة إلى تاريخ ومكان جولة ماهر الأسد، وقد اعتُبر، بحسب مواقع إخبارية، رسالة طمأنة لمؤيدي الرجل، المعروف بوحشيّته، بعد أخبار راجت في السنوات الأخيرة عن تراجع نفوذه أمام تقدم نفوذ أسماء الأسد، “السيدة السورية الأولى”.

#فيديو نشرته صفحات موالية يظهر اللواء ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري رفقة عدد من ضباط الجيش خلال جولة ميدانية على تشكيلات عسكرية pic.twitter.com/9g0D7YOh1a — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 6, 2023

ويقود ماهر الأسد “الفرقة الرابعة” في جيش النظام، القوة العسكرية المعروفة ببطشها، وبصورتها الأقرب إلى ميليشيا طائفية تفرض “الأتاوات”، وتحمي صناعة وتجارة وتهريب الكبتاغون، وترتكب أفظع المجازر.

وكان القضاء الجنائي الفرنسي قد أصدر أخيراً مذكّرة توقيف بحقّ ماهر الأسد إلى جانب رأس النظام بشار الأسد، وضباط آخرين، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عبر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في غوطتَي دمشق صيف العام 2013، حيث قُتل أكثر من 1400 شخص، وذلك بعد عامين من التحقيق في الشكوى التي تقدَّمَ بها في باريس عدد من المنظمات الحقوقية.