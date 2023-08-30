فيديو يرصد لحظة وقوع حادث الفاشينيستا الكويتية- (شاهد)

“القدس العربي”: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المروع، بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء واصطدمت بسيارة أخرى تسببت فيها بوفاة شخصين وإصابة آخرين بحالة خطرة.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة بين المتابعين عبر منصة “إكس”، مشيرين إلى السرعة القصوى التي كانت تسير بها الفاشينيستا الكويتية، والتي انتهت بحادث السير المروع.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قررت حبس الفاشينيستا مدة 10 أيام على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة، كما وجهت لها 10 تهم، بحسب موقع فوشيا.