فيديو يظهر قتل مُسيّرة إسرائيلية 4 مدنيين جنوبي غزة- (شاهد)

غزة: عرضت قناة “الجزيرة” القطرية، مساء الخميس، مقطعاً مصوراً يُظهر استهداف وقتل مسيرة إسرائيلية 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
التُقطت المشاهد من مسيّرة إسرائيلية أُسقطت في خان يونس، بداية فبراير/ شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المُسيّرة الشبان الفلسطينيين الأربعة العزّل واستهدافهم بعدة صواريخ.
حيث استشهد اثنان منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.
وتظهر المشاهد الشبان يسيرون بحثاً عن منازلهم، أو ما بقي منها بين ركام خلّفته طائرات وقذائف الاحتلال، على طريق جرفته آليات الاحتلال قبل انسحابها منه براً.
مشاهد حصرية حصلت #الجزيرة عليها التقطت بكاميرا مسيرة إسرائيلية تظهر ملاحقتها 4 شبان مدنيين فلسطينيين واستهدافهم بعدة صواريخ بمنطقة السكة في خان يونس جنوب قطاع #غزة
| تقرير: سلام خضر #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/ncuG1RrbUg
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 21, 2024
ويظهر بوضوح من خلال المقطع أن المدنيين الأربعة لا يحملون سلاحاً ولا يشكّلون أي خطر.
وبعد أول استهداف، قتل شابان، في حين ظهر ثالث يبتعد عن مكان سقوط الصاروخ.
من جانبه، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الخميس، أن قتل 4 مدنيين في القطاع بواسطة مسيرة إسرائيلية، دليل “أزمة عميقة” لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المكتب في بيان: “نُعرب عن إدانتنا البالغة لهذه الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال أربعة شبان مدنيين بالطائرات، وقتلهم بصورة انتقامية وحولهم إلى أشلاء متناثرة، ما يظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها هذا الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الطريقة الوحشية”.
وحمّل “الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين للشهر السادس على التوالي”.
كما حمّل “الدول التي تمد الاحتلال بالأسلحة المختلفة، المسؤولية تجاه جرائم القتل ضد المدنيين والأطفال والنساء من أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وطالب “كل دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية وسادية، وجرائمه ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي، كما ونطالبهم بممارسة الضغط عليه لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة”.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(الأناضول)
لاحول ولا قوة إلا بالله
الملاعين هذي نهايته قد قربت
إبادة مننهجة و موثقة. محكمة العدل و مجلس الأمن و المنظمات الحقوقية لديها ما يكفي لملاحقة الكيان المجرم و قادته المتوحشين الدمويين …..مع الأمريميين الذين يدعمونهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو يظهر قتل مُسيّرة إسرائيلية 4 مدنيين جنوبي غزة. نفس الأسلوب اتبع معنا في حرب النكسة 1967 الطائرات الإسرائيلية عندما ترى جندي واحد يمشي بدون سلاح يعلمون انه بدون طعام وغير قادر على المشي كانت تهجم عليه ليس طائرة واحدة أربعة طائرات ويفتكون به فتك وانا كنت من المحظوظون في فترة تم إيقاف قتل الجنود وكان الهدف الضباط وكانت الدوريات الإسرائيلية منتشرة للبحث عن الضباط وكانت تعرفهم من الملابس الداخلية وتم القبض علينا والعدد 35 جندي ولم يكن معنا احد من الضباط وتأكدت الوردية من هذا فعلا ولكن تم الاتفاق بينهم يقتلوننا للتسلية وتمت اللعبة وهي الاتي سيلعبون جوز وفرد وبهذه الطريقة تم قتل 30 شاب وهم يضحكون وقمة السعادة وكنا جميعا من الاحتياط والذين نجو من الاغتيال انا وأربعة يعني 5 والهدف تم تركنا لنشر ما حدث معنا واذا كان لنا عمر نحكي للقيادة في الوحدة كيف تم قتل من قتلا وتجربة كل جندي اذن هذا العدو من احقر البشر لانهم حصالة المجتمعات تم جمعهم من انحاء بلاد العالم لكي يقتلوننا ويحتلون بلادنا ويدمرونها ووصل الأمر حرب إبادة الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي وأي إنسان يعتقد ان ما يحدث في غزة الان سببه طوفان الأقصى خاطئ هذا مخطط والان فرصة ويجب التنفيذ.
أبشع من هكذا لم أرى قط في حياتي. الكيان الإسرائيلي اللقيط يتمتع بحرية مطلقة في القتل و الإبادة و لا مسؤولية بتاتا أمام العالم. تبا لأعداء الله و البشرية و الخزي و العار للمطبعين و الخونة من العرب.
من لا زال يؤمن بالغرب و قيمه فاعلم انه أعمى و أصم
لست أدري بعد ما جرى و يجري من إجرام و قتل بوحشية و إعدامات بدون ذنب و لا محاكمة قلت لست أدري كيف يستطيع أي عربي أن يجالس هؤلاء الملاعين أو يصافحهم و يحاورهم و كيف له أن يقبلهم كسياح أو ديبلوماسيين في بلده ، أقول لشعوب الدول العربية المطبعة: أسفي على حالكم الذي وصلتم إليه تقبلون و جود السفارات الصهيونية و العلم رمز الشر الأبدي يرفرف في سماء بلدانكم و تقولون لا حول و لا قوة لنا إنهم الحكام أي ضعف و أي خنوع هذا ما قلنا أسقطوا حكامكم أو حاربوا بدلا عن جيوشكم إنه إقفال سفارة خبيثة و منع الإسرائيلي من دخول فنادقكم و محلاتكم و دوركم أيها الراضون ، تبا لهذا الحال المزري
ماعجز عن تحقيقه الصهاينة ومن ورائهم الغرب وبعض حكام العرب عسكريا ضد المقاومة تم صب انتقاماهم على المدنيبن العزل لكسر تفوق و كبرياء السنوار ورجاله و كل فصيل يرفض التطبيع و السلام المزعزم
شيئ عادي يا جماعة وكأنكم لا تعرفون بني صهيون الذي يقترف هذه الفضاعات وما أبشع منها منذ قرون وإنما الفرق هنا انها اليوم موثقة إذن المشكلة ليست في تعطش الصهاينة للدماء فهذه طبيعتهم وإنما المسؤولية تقع على الانظمة الخائنة لشعوبها وللقضية والمطبعين المنبطحين والمنسقين المستسلمين المذلولين فحسبنا الله ونعم الوكيل
كل شيء موثق بالفيديو اين هو المدعي العام ! جزيل الشكر وحفظ الله المجاهدين الذين اسقطوا المسيرة و شكرا للقناة الجزيرة