فيديو يظهر قتل مُسيّرة إسرائيلية 4 مدنيين جنوبي غزة- (شاهد)

غزة: عرضت قناة “الجزيرة” القطرية، مساء الخميس، مقطعاً مصوراً يُظهر استهداف وقتل مسيرة إسرائيلية 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

التُقطت المشاهد من مسيّرة إسرائيلية أُسقطت في خان يونس، بداية فبراير/ شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المُسيّرة الشبان الفلسطينيين الأربعة العزّل واستهدافهم بعدة صواريخ.

حيث استشهد اثنان منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.

وتظهر المشاهد الشبان يسيرون بحثاً عن منازلهم، أو ما بقي منها بين ركام خلّفته طائرات وقذائف الاحتلال، على طريق جرفته آليات الاحتلال قبل انسحابها منه براً.

مشاهد حصرية حصلت #الجزيرة عليها التقطت بكاميرا مسيرة إسرائيلية تظهر ملاحقتها 4 شبان مدنيين فلسطينيين واستهدافهم بعدة صواريخ بمنطقة السكة في خان يونس جنوب قطاع #غزة

| تقرير: سلام خضر #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/ncuG1RrbUg — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 21, 2024

ويظهر بوضوح من خلال المقطع أن المدنيين الأربعة لا يحملون سلاحاً ولا يشكّلون أي خطر.

وبعد أول استهداف، قتل شابان، في حين ظهر ثالث يبتعد عن مكان سقوط الصاروخ.

من جانبه، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الخميس، أن قتل 4 مدنيين في القطاع بواسطة مسيرة إسرائيلية، دليل “أزمة عميقة” لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب في بيان: “نُعرب عن إدانتنا البالغة لهذه الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال أربعة شبان مدنيين بالطائرات، وقتلهم بصورة انتقامية وحولهم إلى أشلاء متناثرة، ما يظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها هذا الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الطريقة الوحشية”.

وحمّل “الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين للشهر السادس على التوالي”.

كما حمّل “الدول التي تمد الاحتلال بالأسلحة المختلفة، المسؤولية تجاه جرائم القتل ضد المدنيين والأطفال والنساء من أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وطالب “كل دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية وسادية، وجرائمه ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي، كما ونطالبهم بممارسة الضغط عليه لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة”.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)