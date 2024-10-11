فيديو يظهر لحظات انتشال طفل صغير من تحت الأنقاض في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انتشال طفل صغير من تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

ويظهر المقطع لحظات إخراج الطفل من تحت ركام منزل في مخيم جباليا شمال القطاع، قبل أن يجري نقله لاحقا إلى مستشفى لمتابعة حالته الصحية.