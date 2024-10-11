سياسة | عربي | فلسطين

فيديو يظهر لحظات انتشال طفل صغير من تحت الأنقاض في غزة- (شاهد)

11 - أكتوبر - 2024

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انتشال طفل صغير من تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

ويظهر المقطع لحظات إخراج الطفل من تحت ركام منزل في مخيم جباليا شمال القطاع، قبل أن يجري نقله لاحقا إلى مستشفى لمتابعة حالته الصحية.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 11:06 ص

    اللهم زلزل أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸🇱🇧🇮🇷🤔🚀🐒🚀🐒

    رد

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