فيديو يظهر لحظات انتشال طفل صغير من تحت الأنقاض في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انتشال طفل صغير من تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر المقطع لحظات إخراج الطفل من تحت ركام منزل في مخيم جباليا شمال القطاع، قبل أن يجري نقله لاحقا إلى مستشفى لمتابعة حالته الصحية.
انتشال طفل جريح من تحت ركام منزل عائلة أبو ركبة في مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/62UvZxV1ap
— غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) October 11, 2024
اللهم زلزل أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸🇱🇧🇮🇷🤔🚀🐒🚀🐒