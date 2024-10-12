سياسة | عربي | فلسطين

فيديو يظهر لحظة استهداف جرافة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في طولكرم- (شاهد)

12 - أكتوبر - 2024

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفجار عبوة شديدة الانفجار في جرافة إسرائيلية في طولكرم شمال الضفة الغربية قبل أيام.

ويظهر المقطع ألسنة اللهب تشتعل بالجرافة العسكرية خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال في المدينة.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 9:56 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم وألوية صلاح الدين والمجاهدين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار فلسطين الميامين المباركين الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒💣

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