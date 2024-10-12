فيديو يظهر لحظة استهداف جرافة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في طولكرم- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفجار عبوة شديدة الانفجار في جرافة إسرائيلية في طولكرم شمال الضفة الغربية قبل أيام.
ويظهر المقطع ألسنة اللهب تشتعل بالجرافة العسكرية خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال في المدينة.
طولكرم الأبطال 🔥
انفجار قوي يستهدف آليات الاحتلال أثناء اقتحامها طولكرم pic.twitter.com/ytBgvkvDBs
— ابوالشمقمق 🇰🇼 (@m69mf) October 10, 2024
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم وألوية صلاح الدين والمجاهدين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار فلسطين الميامين المباركين الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒💣