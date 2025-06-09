سياسة | دولي

فيديو يظهر لحظة سيطرة الاحتلال على سفينة مادلين- (شاهد)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سيطرة قوات الاحتلال على سفينة مادلين التي تسعى لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ويظهر المقطع اللحظات العصيبة التي عاشها طاقم السفينة.

 

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