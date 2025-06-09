فيديو يظهر لحظة سيطرة الاحتلال على سفينة مادلين- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سيطرة قوات الاحتلال على سفينة مادلين التي تسعى لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ويظهر المقطع اللحظات العصيبة التي عاشها طاقم السفينة.

السفينة “مادلين” أوصلت رسالتها!

ما جرى لها هو ما جرى لما سبقها من محاولات (سيطرة فاعتقال وترحيل)، مع تحقّق الهدف بوصول رسالة أحرارها للعالم أجمع.

غير أن المشهد هذه المرّة كان مختلفا لأن دماء جحافل الأطفال وصيحات جوعهم كانت حاضرة.

لم تكن بشاعة الغُزاة مكشوفة كما هي هذه الأيام. pic.twitter.com/9s05y44mwK

— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 9, 2025