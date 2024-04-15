فيديو يوثق إحراق مستوطنين سيارة فلسطينية تحت حراسة جيش الاحتلال

رام الله: وثقت كاميرات مراقبة، إحراق مستوطنين إسرائيليين سيارة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة قوات من جيش الاحتلال، أمس الأحد.

ويظهر في فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، مستوطنان يسكب أحدهما مادة مشتعلة على سيارة بيضاء داخل ما يبدو أنه مكان لصيانة السيارات في شارع عام، ثم أشعل الثاني النار في السيارة.

وتحت حراسة جنود إسرائيليين كانوا يشاهدون ما يحدث على مدخل المكان، دخل المستوطنان المكان، وفور إشعال النار في السيارة سارعا إلى المغادرة، وتقدمهما الجنود مبتعدين عن المكان.

ووفق إذاعة “صوت فلسطين”، ارتكب المستوطنان هذا الاعتداء في قرية بيتين شرق مدينة رام الله.

أمام أعين جنود الاحتلال و بحمايتهم..#شاهد لحظة حرق مستوطنون مركبة في قرية بيتين قضاء رام الله. pic.twitter.com/kWbBcCP6RI — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 14, 2024

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاما) متأثرا بجروح حرجة جراء عدوان مستوطنين على قرية بيتين.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن “مستعمرين هاجموا قرية بيتين من المدخل الغربي، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين الذي حاولوا التصدي لهم، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي”.

ومنذ مساء الجمعة وحتى فجر الأحد، ارتكب مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدات فلسطينية؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص، وإحراق عشرات المنازل والسيارات.

ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 230 ألف مستوطن بمدينة القدس الشرقية، وفق حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية.

وبالتزامن مع حرب يشنها على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية؛ فقتلوا 464 فلسطينيا، وأصابوا نحو 4800، بالإضافة إلى اعتقال 8215 شخصا، حسب مصادر فلسطينية.

(الأناضول)