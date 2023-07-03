فيديو يوثق استهداف الاحتلال لكاميرا صحافية بعشرات الرصاصات في جنين- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة استهداف جيش الاحتلال لكاميرا صحافية بعشرات الرصاصات.
ويظهر المقطع جيبا عسكريا إسرائيليا يتقدم، ويفتح أحد جنوده الباب ثم يشرع بإطلاق النار تجاه الكاميرا.
وأظهرت مقاطع أخرى الكاميرا الخاصة بشبكة التلفزيون العربي تحترق بعد استهدافها.
جيش الاحتلال استهدف الصحفيين وكاميرا التلفزيون العربي في جنين اليوم.@AlarabyTV pic.twitter.com/LPlHw5pnyC
— شجاعية (@shejae3a) July 3, 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كاميرا التلفزيون العربي 👇#مخيم_جنين #فلسطين pic.twitter.com/K4sFipI0TW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 3, 2023