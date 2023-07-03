فيديو يوثق استهداف الاحتلال لكاميرا صحافية بعشرات الرصاصات في جنين- (شاهد)

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الاحتجاجات‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭ ‬بعد‭ ‬بلجيكا‭ ‬و«قلق‮»‬‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭… ‬والحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تهدد‭ ‬بـ«أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحزم‮»‬