سياسة | عربي | فلسطين

فيديو يوثق استهداف الاحتلال لكاميرا صحافية بعشرات الرصاصات في جنين- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة استهداف جيش الاحتلال لكاميرا صحافية بعشرات الرصاصات.

ويظهر المقطع جيبا عسكريا إسرائيليا يتقدم، ويفتح أحد جنوده الباب ثم يشرع بإطلاق النار تجاه الكاميرا.

وأظهرت مقاطع أخرى الكاميرا الخاصة بشبكة التلفزيون العربي تحترق بعد استهدافها.

 

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