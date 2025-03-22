رياضة | تقارير رياضية

فيران توريس لاعب إسبانيا : لامين يامال لا يتأثر بضغوطات المواجهات الكبرى

22 - مارس - 2025

حجم الخط
0

لندن: أكد فيران توريس، مهاجم المنتخب الإسباني ، أن زميله الشاب لامين يامال لا يتأثر بأي ضغط في المواجهات الحاسمة والمهمة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن منتخب إسبانيا، بقيادة مدربه لويس دي لافوينتي، تعادل بنتيجة 2/2 مع مضيفه الهولندي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية، ويلتقي الفريقان مجددا في بلنسية غدا الأحد في لقاء الإياب.

ومن غير المتوقع أن يشكل ذلك ضغطا على المهاجم البالغ من العمر 17 عاما، وتوقع دي لافوينتي هذا الأسبوع أن يكون يامال لاعبا تاريخيا وذلك بعد موسم رائع مع برشلونة حيث سجل 13 هدفا في 38 مباراة بكل البطولات .

وقال توريس في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية : “لا أعلم إذا كان لامين يعلم شيئا بشأن الضغط، لكي أكون صادقا”.

وأضاف: “فقط شاهده وهو يلعب، أنه يبدو وكأنه يلعب في ساحة المدرسة، أتمنى أن يواصل على نفس المستوى لفترة طويلة”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسبانيا تفرض سيطرتها على كرة القدم الأوروبية في 2024
30 - ديسمبر - 2024
والد النجم الإسباني يامال يغادر المستشفى بعد يومين من تعرضه للطعن
17 - أغسطس - 2024
“يويفا” يبدأ إجراءات تأديبية ضد الإسبانيين رودري وموراتا
23 - يوليو - 2024
(يويفا) يجري تحقيقا في سلوكيات موراتا ورودري أثناء الاحتفال بلقب أمم أوروبا
19 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية