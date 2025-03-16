فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد للفوز على ليستر سيتي بثلاثية بالدوري الإنكليزي

لندن: قاد البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، فريقه للفوز على مضيفه ليستر سيتي 3 /صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي، الذي يدربه فان نيستلروي هداف مانشستر يونايتد سابقا والذي كان مساعدا في الجهاز الفني للفريق، عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق ثماني نقاط عن ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير.

ويأتي هذا الفوز بعدما نجح الفريق في بلوغ دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على ريال سوسيداد الإسباني 1/4 في إياب دور الستة عشر، ليتأهل لمواجهة ليون الفرنسي .

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 28 عن طريق راسموس هويلند، الذي تلقى تمريرة طولية رائعة من برونو فيرنانديز، ليستغل خطأ دفاع ليستر سيتي في إبعاد الكرة لينطلق بها داخل منطقة الجزاء ويسددها في شباك الحارس مادس هيرمانسن.

وفي الشوط الثاني واصل فيرنانديز تألقه، و صنع الهدف الثاني لزميله أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 67، حيث مرر له الكرة وسط رقابة دفاع ليستر داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة بيمينه في الشباك.

ونال فيرنانديز مكافأة على تألقه بعدما سجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، حيث انطلق ديوجو دالوت من الجهة اليمنى، ومرر الكرة إلى فيرنانديز المتمركز على حدود منطقة جزاء ليستر، ليسدد كرة سكنت شباك هيرمانسن.

(د ب أ)