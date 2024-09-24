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فيروز تحيّي لبنان على طريقتها: بحبك.. انت القوي انت الدني- (فيديو)

منذ 7 ساعات

المطربة اللبنانية فيروز

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وبقاعه وسقوط مئات الضحايا والجرحى مع موجة نزوح واسعة بقاعاً وجنوباً، توجهت السيدة فيروز برسالة دعم وحب إلى وطنها لبنان “لبنان الكرامة والشعب العنيد”.

ونشرت فيروز عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” عبارات أغنيتها الشهيرة “بحبك يا لبنان”، وكتبت في تدوينة “بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك”.

كما نشر الحساب لاحقاً فيديو بدت فيه السيدة فيروز وهي تنشد أغنيتها “وطني” وأرفق بالتعليق الآتي: “انت القوي انت الغني… وانت الدني”.

وتفاعل المتابعون للغاية مع تغريدة فيروز والتي حصدت أكثر من 600 ألف مشاهدة وآلاف علامات الإعجاب والتعليقات المشيدة ومن بينها “انت الوطن وانت الحب”، وتعليق آخر: “الله يا ست الستات.. الله يشفي هالبلد.. حضرتك وصوتك وحضورك بلبنان بيشفي من كل جروحاتو.. شكراً للفيديو ولصوتك.. نعمة من السماء”.

 

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