فيروز تطفئ شمعتها التسعين

بيروت- “القدس العربي”: أطفأت السيدة فيروز شمعة التسعين من عمرها في يوم عيد ميلادها الممزوج برائحة الوطن الذي غنته وتغنت به، “لبنان يا أخضر حلو”، “بحبك يا لبنان”، “وطني”، بذهب حنجرتها الصوتية وبروائع أغانيها التي خلدت الوطن وتجاوزت حدود الزمن، فجعلته حلماً سرمدياً في نفوس اللبنانيين.

في عيدها التسعين، لجأ اللبنانيون إلى “غربة” لتحميهم من “الفاتك المتسلط ” وسط آلة الحرب الاسرائيلية المدمرة بقاعاً وجنوباً وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وبات صوتها وأغانيها كسقف دافئ آمن يقيهم من غدرات الزمن والتهجير والقتل والدمار للعبور بالوطن من جسر الحرب إلى بر السلام والحب والأمان.

وعلى الرغم من التباينات والاختلافات السياسية والحزبية بين مكونات الوطن في لبنان تبقى فيروز الوحيدة التي لا يختلف على اسمها أحد بل يجمع عليها الكل بأنها أيقونة الوطن والحب والأصالة اللبنانية ولاسيما أنها لم تكن في مسرحياتها وأغانيها بعيدة عن الوطن ولا عن عاصمته بيروت ولا عن جنوبه ولا عن بعلبك، بل غنّت وحملت أوجاعهم وحروبهم وظلمهم وآمالهم وأحلامهم، فكانت كلمات “إسوارة العروس” التي حيّت فيها الجنوب “إسوارة العروس مشغولة بالذهب، وإنت مشغول بقلوب يا تراب الجنوب. رسايل الغياب مكتوبة بالسهر وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب، وبتولع حروب وبتنطفي حروب”، كما غنّت “وينن وأين أصواتن وأين وجوهن وينن كان في وادي بيني وبين”.

كما حملت بفنها العاصمة بيروت التي غنّت لها “لبيروت من قلبي سلام لبيروت” ولم تنس فيروز مدينة الشمس “بعلبك”، هذه المدينة الجريحة والمهددة قلعتها بفعل الغارات الإسرائيلية، فغنّت لها “هون نحنا هون لوين بدنا نروح، يا قلب يا مشبك بحجارة بعلبك عالدهر عاسنين العمر، هون نحنا هون وضو القمر مشلوح، عأهلنا الحلوين عابيوت غرقانين بالعطر بغمار الزهر”، و”بعلبك انا شمعة على دراجك وردة على سياجك”.

في عيدها التسعين تبقى فيروز نبضاً وطنياً وعربياً جامعاً هي التي حملت بفنها وصوتها القضية الفلسطينية والقدس وغنت وناضلت من أجل كل مناضل وشهيد ومظلوم في الوطن العربي.