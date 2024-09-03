“فيروس الفيفا” يخلط أوراق مدرب الجزائر

لندن- “القدس العربي”:

تلقى المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، أنباء مزعجة في الساعات القليلة الماضية، بفقدان اثنين من أهم اللاعبين في مباراة الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستجمع الخضر بضيفهم منتخب غينيا الاستوائية يوم الخميس المقبل على ملعب “ميلود هدفي” بوهران.

ووفقا لما هو رائج في الصحف والمواقع الرياضية المحلية، فإن الظهير الأيسر لنادي ولفرهامبتون الإنكليزي ريان آيت نوري، يسابق الزمن من أجل التعافي من الإصابة التي ألمت به أثناء مشاركته في مباراة عطلة نهاية الأسبوع ضد نوتنغهام فورست، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل ضمن منافسات الجولة الثالثة للبريميرليغ، وسط تسريبات تتحدث عن صعوبة لحاقه بالمباراة الأولى في تصفيات “الكان”، نظرا لحاجته لمزيد من الوقت من أجل التعافي نهائيا من الإصابة.

أيضا منصة “عين الرياضية”، حصلت على معلومات من مصادر مقربة من الطاقم الطبي للخضر، مفادها أن مدافع الذئاب، لن يكون متاحا للمشاركة في التدريبات الجماعية في الساعات القليلة القادمة على أقل تقدير، ما يقلص فرصه في الحصول على دقائق لعب في ملحمة غينيا الاستوائية، على أن يكون قد تجاوز الإصابة بنسبة 100%، قبل التوجه إلى العاصمة مونروفيا، لمواجهة صاحب الأرض المنتخب الليبيري في ختام مباريات الجولة الثانية لنفس التصفيات.

بالإضافة إلى نوري، أصبح في حكم المؤكد أن يتجدد غياب لاعب الوسط هشام بوداوي، وذلك بعد تعرضه لإصابة سيئة مع ناديه نيس الفرنسي، على إثرها سيبقى خارج الخدمة لبضعة أسابيع، وبالتبعية لن يكون متاحا لمباراتي التصفيات الأفريقية، كما حدث معه مؤخرا أكثر من مرة، بالدخول في دوامة “فيروس الفيفا”، كلما حصل على استدعاء لتمثيل الوطن في المحافل الدولية، وهو في أفضل حالاته على المستوى الفني والبدني.

من جانبها، نقلت منصة “أوراس” المحلية عن بعض المصادر، أن متوسط ميدان نادي كورتري البلجيكي عبد القهار قادري، يتصدر الآن قائمة المرشحين لتعويض غياب بوداوي في مباراتي سبتمبر / أيلول الجاري، كمكافأة لصاحب الـ24 عاما، بعد نجاحه في خطف الأضواء في الدوري البلجيكي، آخرها مساهمته في تعادل فريقه أمام سان تروند بهدف لمثله في ختام مواجهات الجولة السادسة للدوري الممتاز، والتي خرج منها بجائزة “رجل المباراة”.