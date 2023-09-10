فيسبوك يحذف صفحة تامر المسحال بعد بث الجزيرة حلقة “ما خفي أعظم”- (تدوينة وفيديو)

تامر المسحال- من صفحة ما خفي أعظم على فيسبوك

الدوحة- “القدس العربي”:

كشف الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال تعرض صفحته في موقع “فيسبوك” للحذف، بعد ساعات من بث حلقة جديدة من برنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة.

ونشر تامر المسحال بياناً على صفحته الموثقة في موقع “اكس” تويتر سابقاً، أعلن فيه أنه بعد 24 ساعة فقط على تحقيق ما خفي أعظم الأخير “الفضاء المغلق”، ودون سابق إنذار سارعت فيسبوك بحذف حسابه الشخصي الموثق والذي يتفاعل عبره.

وتواصلت “القدس العربي” مع مقدم ما خفي أعظم للتأكد من المعلومة، وحيثياتها، ورد برابط البيان الذي نشره على حساب البرنامج الموثق في موقع فيسبوك، منوهاً، أنه تم حذف الحساب الشخصي لتامر المسحال. وأكد المشرفون على برنامج ما خفي أعظم، أن حذف حساب تامر المسحال “المفاجئ”، جاء بعد بث الحلقة الأخيرة من البرنامج الاستقصائي.

وركزت حلقة برنامج “ما خفي أعظم” الأخيرة، على ملف استهداف المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي، وقابل فريق البرنامج شخصيات مسؤولة على صلة بالملف، بينهم مسؤولون سابقون في فيسبوك وحقوقيون.

ووثق التحقيق- الذي يحمل عنوان “الفضاء المغلق”- عبر تسريبات ومقابلات حصرية آليات استهداف المحتوى العربي- خصوصا الفلسطيني- وتقييد وحظر آلاف الحسابات والمفردات العربية بطريقة مثيرة للجدل.

وقام فريق “ما خفي أعظم” بحسب قناة الجزيرة، ببحث وتجارب مستقلة على مدار أشهر لاختبار آليات الحظر والتقييد، خصوصاً على منصة فيسبوك، والتي نالت الجزء الأكبر من الاتهامات والانتقادات باستهداف المحتوى العربي والفلسطيني.