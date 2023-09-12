“فيسبوك” يحظر إعلاميا أردنيا 54 عاماً “لأسباب أمنية”- (صورة وفيديو)

عمان- “القدس العربي”:

في خطوة مفاجأة وغير مسبوقة بعدد السنوات، حظر موقع “فيسبوك” حساب الصحافي والإعلامي الأردني محمد العرسان رئيس تحرير راديو البلد وموقع عمان نت، لمدة تقارب 54 عاما، ليكون أطول حظر في تاريخ الموقع على الإطلاق.

المفارقة هنا أيضا أن إدارة موقع “فيسبوك”، وهو أحد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، لم توضح للزميل العرسان سبب الحظر المفاجئ، ولكنها اكتفت برسالة قصيرة مفادها أن الحظر جاء “لأسباب أمنية”.

ونشر العرسان نص الرسالة عبر صفحته على موقع “إنستغرام” وعلق عليها قائلا: “حظرني فيسبوك لمدة 19582 يومًا.. لا رسائل ولا منشورات ولا حتى إعجابات.. ولا أعرف السبب ولم يصلني إشعار”.

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وفي مقطع فيديو مصور، أوضح العرسان بأنه تفاجأ من هذا الحظر الذي لم تبين إدارة فيسبوك سببه وإنما اكتفت برسالة أن الحظر جاء “لأسباب أمنية”، معتذراً لمتابعيه عن التواجد عبر صفحته الشخصية لمدة (54) سنة.