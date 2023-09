فيضانات عارمة تغمر شوارع نيويورك- (صور وفيديوهات)

نيويورك- “القدس العربي”: غمرت الأمطار الغزيرة الشوارع ومحطات مترو الأنفاق في معظم انحاء مدينة نيويورك يوم الجمعة، مما أدى إلى فيضانات خطيرة وتجميد حركة المرور واضطرابات هائلة في نظام السكك الحديدية والحافلات، وظهرت التأثيرات بشكل خاص في بروكلين، حيث سقط ما يقرب من 7 بوصات من الأمطار بحلول منتصف النهار.

وشهدت أحياء المدينة حوالي 6 بوصات من الأمطار القادمة من بقايا العاصفة الاستوائية “اوفيليا”، الجمعة، ومن المتوقع أن يهطل المزيد في يوم السبت.

وقالت هيئة الارصاد الجوية إن معدل هطول الأمطار اليومي في مطار “جون إف كينيدي”، الذي يبلغ حوالي 8 بوصات هو الأكبر منذ عام 1948 على الأقل.

وأعلن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، أنّ “هذا هو الوقت المناسب لزيادة اليقظة والحذر الشديد” ، وقال:”إذا كنت في المنزل، عليك البقاء في المنزل. وإذا كنت في العمل أو المدرسة، عليك البقاء في مكانك. في الوقت الحالي، غمرت المياه بعض مترو الأنفاق لدينا، ومن الصعب للغاية التنقل في جميع أنحاء المدينة”.

وأعلن آدامز وحاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ بسبب الفيضانات، مما أدى إلى تحرير أموال الإغاثة الطارئة لجهود الاستجابة والتعافي.

وتم تعليق كل خط تقريبًا في نظام مترو أنفاق نيويورك جزئيًا أو كليًا، حيث أدى تدفق الأمطار المفرط إلى جعل استخدام بعض المحطات والأنفاق غير آمن. وقالت هيئة النقل الاتحادية إن أسوأ التأثيرات كانت في مانهاتن السفلى وبروكلين.

وقالت الهيئة في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة :”الخدمة عبر شبكة MTA تعطلت بشدة اليوم بسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في جميع أنحاء منطقة نيويورك”, وقالت، أيضاً، “إذا لم تكن مضطرًا للسفر، يرجى البقاء في المنزل”.

وفاجأ المطر المتساقط بسرعة بعض سكان نيويورك، حيث وجد الكثيرون أنفسهم بلا وسيلة للعودة إلى منازلهم بسبب انقطاع وسائل النقل. وقالت الهيئة إنه بالإضافة إلى تعليق مترو الأنفاق، تقطعت السبل بأكثر من 40 حافلة بالمدينة بسبب الفيضانات في الشوارع.

وأثر الطقس، أيضًا، على القطارات فوق الأرض، حيث تم إيقاف جميع القطارات من محطة “غراند سنترال” بعد ظهر الجمعة. وتم إيقاف جميع خطوط مترو-نورث وخدمات النقل إلى ضواحي نيويورك وكونيتيكت مؤقتًاً.

This video, courtesy of Raffaella Giaquinto, shows commuters trekking through flooding inside an MTA subway station on the Upper East Side. Follow our blog for live updates: https://t.co/UdhCaWV2ix pic.twitter.com/vws73dlJ8h

— Spectrum News NY1 (@NY1) September 29, 2023