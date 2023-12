فيضانات في أستراليا بعد إعصار وظهور تمساح في شمال شرق البلاد- (صور وفيديو)

سيدني: تسببت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة سببها الإعصار الاستوائي جاسبر في عزل العديد من البلدات السياحية في شمال شرق أستراليا على طول الحاجز المرجاني العظيم اليوم الاثنين مع اصطياد تمساح من مصرف لمياه الأمطار.

وأدى إعصار جاسبر إلى هطول كميات هائلة من الأمطار في شمال ولاية كوينزلاند مطلع هذا الأسبوع مما أجبر بعض الناس على الفرار من منازلهم والتجمع على أسطح المنازل هربا من الأنهار التي ترتفع بسرعة.

