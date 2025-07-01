“فيفا” سيكون أكثر مرونة بشأن مواعيد انطلاق مباريات كأس العالم 2026

لندن: قال أليكس فيليبس، الأمين العام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من المرجح أن يكون أكثر “مرونة” بشأن مواعيد انطلاق مباريات بطولة كأس العالم العام المقبل بسبب تأثير الحرارة الشديدة على بطولة مونديال الأندية، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

كانت درجات الحرارة الحارقة في الولايات المتحدة، خلال النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الموسع، التي يشارك فيها 32 فريقا، إحدى أبرز نقاط النقاش في البطولة، التي ينظمها فيفا.

وعانى تشيلسي من صعوبة في تدريبات لاعبيه في بعض الأحيان في ظل ارتفاع درجة الحرارة بمدينة فيلادلفيا، بينما لعب بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي مباراتهما بدور المجموعات بمدينة شارلوت في درجة حرارة بلغت 36 درجة مئوية، كما أدت العواصف الرعدية لتوقف مباريات مونديال الأندية فترات طويلة.

وصرح فيليبس بأن فيفبرو قدم توصيات بشأن مواعيد انطلاق المباريات قبل كأس العالم للأندية، لكن فيفا لم يلتفت إليها.

ويعتزم فيفبرو تقديم نداء مماثلا لتجنب انطلاق المباريات في فترة بعد الظهيرة في أكثر الأماكن حرارة مثل ميامي ودالاس خلال نهائيات كأس العالم للمنتخبات التي تقام في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2026.

ويأمل فيفبرو أن تساهم التجربة التي عانت منها فرق مونديال الأندية 2025 في جعل هذا النداء أكثر تأثيرا.

وأضاف فيليبس في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): “ليس لدينا حق النقض (على جدول المباريات)”.

واستدرك قائلا: “ربما يتحقق ذلك في نهاية المطاف في مرحلة ما مستقبلا، كما هو الحال مع اتحادات لاعبي الرياضة الأمريكية التي تتمتع بحق النقض (فيتو) في قضايا مثل الصحة والسلامة، وجدول المباريات”.

وتابع: “أعتقد، بناء على هذه التجربة (في كأس العالم للأندية)، أن فيفا من المرجح أن يكون أكثر مرونة، لكن ليس لدينا أي سلطة لإجبارهم على ذلك”.

وأوضح: “لا يمكننا سوى استخدام الضغط غير الرسمي والحجج الوجيهة. لذا، ليس لدينا أي حق إكراه”.

وأشار فيليبس في ختام حديثه: “لقد قام فيفا بالفعل بتعديل طريقة تعامله مع الحرارة المرتفعة خلال مباريات مونديال الأندية بناء على توصيات فيفبرو، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود فريق فيفبرو”.

(د ب أ)