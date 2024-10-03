“فيفا” لم يتخذ أي قرار بشأن المطالبة بإيقاف الاتحاد الإسرائيلي

زيورخ: لم يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي قرار فوري بشأن مطالبة الاتحاد الفلسطيني بإيقاف نظيره الإسرائيلي، وفقا لبيان صحافي صادر عن الهيئة الكروية الأعلى في العالم الخميس.

ووفقا للبيان أيضا، سيبدأ الإتحاد الدولي تحقيقين سيتيحان له اتخاذ قراره. وسيركز التحقيق الأول على اتهامات “التمييز” التي وجهها الاتحاد الفلسطيني للعبة، والثاني على “إدراج فرق في مسابقة إسرائيلية يُزعم أنّ مقرّها في الأراضي الفلسطينية”.

وصرّح رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب لوكالة فرانس برس “أعتقد أن هذا الموضوع يسير في وضعه القانوني حسب لوائح الفيفا، وما يهمنا أن تحويل الموضوع للتحقيق تم بالإجماع من مجلس الفيفا، حيث تمت إحالته للجان الاتحاد المختصة، ونحن سنتابع قضيتنا العادلة ولن نتراجع عن حقنا”.

ورفض رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو في الكونغرس الـ 74 للإتحاد الدولي الذي عُقد في أيار/مايو الماضي، عرض الطلب المقدم من الاتحاد الفلسطيني بفرض عقوبات ضد نظيره الإسرائيلي على التصويت مستندا الى استمرار الحرب في قطاع غزة منذ قرابة العام.

ورأى آنذاك إنفانتينو أنّ أي عقوبات يجب أن تكون صادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي.

واعتمد المجلس في نهاية المطاف على نتائج تقرير التقييم القانوني المستقل والذي كلّف لجنة الانضباط في التحقيق بتُهمة التمييز الموجهة من الاتحاد الفلسطيني فيما سيُناط بلجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في الفيفا “بمهمة التحقيق وتقديم المشورة لمجلس الفيفا بشأن مشاركة فرق إسرائيلية يُزعم أنها متمركزة في الأراضي الفلسطينية في المسابقات الإسرائيلية”.

وأوضح إنفانتينو في بيان “لقد أظهر مجلس الفيفا العناية الواجبة بشأن هذه القضية الحساسة للغاية، وبناءً على تقييم شامل، اتبعنا نصيحة الخبراء المستقلين”.

وأضاف “إن أعمال العنف المستعرة حاليا في المنطقة تؤكد أننا بحاجة إلى السلام قبل كل شيء، وكما تمت الإشارة إليه خلال الكونغرس الرابع والسبعين للفيفا”.

وأضاف إنفانتينو “في حين أننا لا نزال مصدومين للغاية مما يحدث وأفكارنا مع أولئك الذين يعانون، فإننا نحث جميع الأطراف على استعادة السلام في المنطقة بصورة فورية”.

بيان فلسطيني

من جهته أصدر اتحاد كرة القدم الفلسطيني بيانا يعرب عن شكره للفيفا لعقد اجتماع لمناقشة التقييم القانوني الخاص بطلبه حول الانتهاكات الإسرائيلية.

وورد في البيان “يرى الاتحاد في ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لاتخاذ إجراءات قانونية ملائمة، لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لأهداف الفيفا القانونية، وحقوق الإنسان، وحقوق الاتحادات الأعضاء.

وأكد الاتحاد الفلسطيني في بيانه، ثقته بشرعية مطالبه واعتماده على العملية القضائية لتقديم حل عادل ضمن إطار زمني محدد. كما يؤكد التزامه الثابت بالحفاظ على قوانين الفيفا وواجباتنا وحقوق جميع الاتحادات الأعضاء.

وأضاف “يواصل الاتحاد الفلسطيني تعاونه مع الفيفا، وسيقدم الأدلة والوثائق المستندة إلى الحقائق والقانون فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وفقاً لقوانين الفيفا، وحقوق الإنسان، والقانون السويسري.

وأكمل البيان: يؤكد الاتحاد الفلسطيني التزامه بتطوير كرة القدم في فلسطين وضمان معاملة جميع الرياضيين بكرامة ويتطلع إلى نتيجة عادلة تتماشى مع قيم الفيفا وتجلب الأمل المتجدد للرياضيين الفلسطينيين ولمجتمعنا الرياضي.

(وكالات)