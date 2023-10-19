فيفا يعلن بث مباريات دور الثمانية للدوري الإفريقي عبر منصته الرسمية

زيوريخ- القاهرة: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس بث مباريات دور الثمانية من النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي عبر منصته الرسمية “فيفا بلس” .

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أنه سيتم بدءا من يوم غد الجمعة بث جميع مباريات دور الثمانية من الدوري الإفريقي الجديد لكرة القدم مباشرة عبر منصة “فيفا بلاس”.

وأضاف:” بطولة الدوري الإفريقي هي مسابقة جديدة نشأت شراكة بين الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ، وستجمع النسخة الافتتاحية للبطولة بين ثمانية من أشهر الفرق وأكثرها نجاحاً في القارة و التي تمثل جميع المناطق الإقليمية الإفريقية الثلاث”.

وأوضح:”تقام مباريات الذهاب في الأيام 20 و21 و22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تليها مواجهات الإياب التي ستقام في 24 و25 من الشهر نفسه، حيث ستكون مباريات دور الثمانية من الدوري الإفريقي لكرة القدم متاحة للمشاهدة مباشرة عبر منصة “فيفا بلاس” في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا”.

(د ب أ)