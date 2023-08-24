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“فيفا” يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو

منذ 49 دقيقة

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لوزان (سويسرا): بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الخميس بعدما قام الأخير بتقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها، عقب نهائي كأس العالم للسيدات نهاية الأسبوع الماضي.

وقال فيفا في بيان “أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية”.

وكشف فيفا أن الحادث “قد يشكل انتهاكا للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا”.

وكانت النجمة الإسبانية هيرموسو أصدرت بيانًا مشتركًا مع رابطة اللاعبين واللاعبات المحترفين الأربعاء، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد روبياليس.

وجاء في البيان “نحن نعمل على ضمان ألا تمر أفعال مثل تلك التي رأيناها دون عقاب، وأن تتم معاقبته، وأن تعتمد الإجراءات المثالية لحماية لاعبات كرة القدم من الأفعال التي نعتقد أنها غير مقبولة”.

كما دعت رابطة الدوري الاسباني للسيدات (ليغا أف) إلى إقالة روبياليس من منصبه.

ومهما كان قرار اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي الذي يقع مقره في زيوريخ، فإنّ ذلك لا يؤثر مباشرة على منصب روبياليس، الا أنّ نقطة التحوّل قد تكون في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي دُعي إليها الجمعة للبحث في هذه القضية.

(أ ف ب)

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