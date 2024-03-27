“فيفا” يقرر أهلية وسام أبو علي لتمثيل منتخب فلسطين- (تدوينة)

رام الله: أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قراراً اليوم الأربعاء يقضي بأهلية وسام أبو علي، مهاجم فريق الأهلي المصري، لتمثيل منتخب فلسطين.

وذكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على موقعه الألكتروني الرسمي، أن هذا القرار جاء بناءً على الطلب الدي تقدم به الاتحاد، ورغبة وطلب أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني.

وقبل انضمامه للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، احترف أبوعلي في الدوري السويدي الممتاز ودوري السوبر الدنماركي.

وعلق أبوعلي على موافقة فيفا بأحقيته في تمثيل منتخب فلسطين خلال الفترة المقبلة، قائلا عبر حسابه في تطبيق (إنستجرام) “فخور ويشرفني أن أكون قادرا على تمثيل هذا البلد.. إنه لكل فلسطيني هناك”.

يعد أبوعلي 25 عاما من المهاجمين المميزين، حيث سجل منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2016 وحتى الآن، 76 هدفا في 180 مباراة، بحسب موقع (ترانسفير ماركت) الالكتروني العالمي.

وبدأ أبوعلي بدأ مسيرته متدرجا في الفئات السنية لنادي أولبرغ الدنماركي، حيث لعب لفريق أقل من 19 عاما في موسم 2016 / 2017، ثم صعد للفريق الأول، وشارك معه في دوري السوبر الدنماركي لأول مرة موسم 2018 / 2019.

وانتقل أبوعلي على سبيل الإعارة لعام واحد، إلى نادي فينديسيال الدنماركي موسم 2019 / 2020، وهناك انفجرت موهبته التهديفية، مسجلا 11 هدفا في 22 مباراة.

في الموسم الذي يليه، رحل إلى نادي سيلكيبورغ الدنماركي، قبل أن يعود مجددا، وبصفقة انتقال كامل هذه المرة إلى فينديسيال، واستمر معه حتى عام 2023، وأحرز معه 14 هدفا.

بعد ذلك، رحل وسام إلى السويد، وانضم لصفوف نادي (أي كي سيريوس)، ولعب معه 16 مباراة، سجل فيها 10 أهداف.

الرحلة الأبرز في مسيرة أبو علي، كانت صفقة انتقاله من أي كي سيريوس إلى نادي الأهلي المصري، في كانون الثاني/يناير الماضي بعقدة لمدة 4 أعوام ونصف العام، مقابل نحو مليوني يورو. ولعب معه حتى الآن 3 مباريات، أحرز فيها هدفين.

(د ب أ)