“فيفا” يكشف تفاصيل ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034

إسطنبول: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأربعاء، تفاصيل ملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034 بمشاركة 48 منتخبا، وذلك بعد يومين فقط من التقدم به رسميا في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتضمن ملف الترشح إقامة منافسات البطولة في خمس مدن رئيسة هي: الرياض وجدة والخبر وأبها، إضافة إلى نيوم التي تمثل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل من خلال 15 ملعبا متطورا، منها 11 ملعبا جديدا بالكامل.

وتوزعت الملاعب الخمسة عشرة على المدن الخمس بواقع 8 ملاعب بالعاصمة الرياض، و4 ملاعب بمدينة جدة، وملعب واحد بكل من مدن نيوم والخبر وأبها.

وسيكون في مقدمة الملاعب الجديدة، استاد الملك سلمان الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، الذي من المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة وعلى أن يصبح الملعب الرئيسي الجديد للمنتخب السعودي.

وفيما يتعلق بمراكز تدريب المنتخبات، تم اقتراح 132 مقر تدريب، في 15 مدينة ستستضيف المنتخبات الـ48 المشاركة والوفود المرافقة لها، تشمل 72 ملعبا مخصصا للمعسكرات التدريبية، إضافة إلى مقري تدريب مخصصة للحكام.

ويقدم ملف الترشح العديد من التفاصيل حول 10 مواقع مختلفة في المدن المضيفة لاستضافة مهرجان المشجعين، حيث سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار موقع واحد في كل مدينة مضيفة.

وستكون المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في تاريخ كأس العالم التي ستنظم البطولة منفردة بنسختها الجديدة بمشاركة 48 منتخبا.

وتنظم نسخة 2026 في 3 دول هي الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، ونسخة 2030 في 6 دول هي المغرب وإسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.

(الأناضول)