“فيفا” يكشف ملامح قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

إسطنبول: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن ملامح قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك وفقا لتصنيف منتخبات القارة الصادر يوم الخميس، والتي سيتم توزيعها على 5 أوعية.

وبموجب التصنيف، سيضم الوعاء الأول المنتخبات التي تأهلت لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية (كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا)، بالإضافة إلى أفضل المنتخبات تصنيفا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (إنكلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا).

وسيتم وضع المنتخبات المتبقية في الأوعية من 2 إلى 5 بناء على التصنيف العالمي للرجال، مع العلم أن فوز منتخبي سلوفاكيا على إستونيا وتشيكيا على جورجيا في دوري الأمم الأوروبية، جعلهما ينضمان إلى فرق الوعاء الثاني.

ووفق الإجراءات، ستبدأ القرعة بالوعاء 1، ومن ثم الثاني وصولا إلى الخامس، بحيث يتم سحب كافة منتخبات كل وعاء قبل الانتقال إلى التالي، على أن ينتهي فرز المنتخبات من كل وعاء بترتيب تصاعدي من المجموعة الأولى إلى المجموعة التاسعة.

وتقام القرعة في 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيوريخ السويسرية.

وارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدا، بعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز من نسخة 2026، علما أن النسخة القادمة من البطولة ستكون هي الأكثر من حيث عدد المشاركين بوجود 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وستقام التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم 2026 بين مارس/ آذار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حيث ستجرى بنظام المجموعات المعهود، إذ ستتوزع على 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر إلى المسابقة العالمية من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس/ آذار 2026، عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبا.

وهذه المنتخبات هي 12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات والرباعي الأعلى ترتيبا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم عبر تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي باحتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

وفيما يأتي تصنيف المنتخبات في أوعية قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026:

الوعاء الأول: فرنسا وإسبانيا وإنكلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

الوعاء الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وتشيكيا والنرويج.

الوعاء الثالث: اسكتلندا وسلوفينيا وإيرلندا وألبانيا وشمال مقدونيا وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وإسرائيل.

الوعاء الرابع: بلغاريا ولوكسمبورغ وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا.

الوعاء الخامس: مولدوفا ومالطا وإندورا وجبل طارق وليشتنشتاين وسان مارينو.

(الأناضول)