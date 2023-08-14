فيفي عبده ترد على أنباء تعرضها لوعكة صحية شديدة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

خرجت الفنانة فيفي عبده عن صمتها للرد على شائعات تعرضها لوعكة صحية شديدة أثناء قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

ونشرت فيفي، فيديو جديداً عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” وظهرت خلاله وهي تستجم على أحد الشواطئ هناك.

ورحبت فيفي بجمهورها ومتابعيها قائلة: “أنا بحبكم جداً وحشتوني جداً وعايزة أقولكم إني الحمد لله زي الفل وصحتي زى الفل والله أكبر عشان محدش يحسدني ولا يقر عليا بحبكوا أوي وحبكم اللي موصلني للي أنا فيه”.

ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: “ربنا يخليكوا ليا ويخلي جمهوري اللي أنا بحبه وبيحبني ويارب خمسة في عين العزال يارب اللي بيقروا عليا وبيتمنوا لي المكروه”.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل “شغل في العالي” بطولة شيرين رضا ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو.