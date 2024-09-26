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فيفي عبده تتضامن مع الشعب اللبناني: “يا لبنان ما يهزّك ريح”- (فيديو)

منذ 46 دقيقة

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

انضمت النجمة المصرية فيفي عبده إلى عدد من النجوم المصريين في التضامن مع لبنان بعد تمادي العدوان الإسرائيلي، وتوجهت إلى اللبنانيين برسالة دعم عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، معبّرة عن حزنها لما يتعرض له لبنان وأهله.

وجاء في الرسالة: “أسجل هذا الفيديو عشان خاطر لبنان، انا زعلانة جداً عشان حاطر لبنان واهل لبنان، أنا بحبكم كلكم من كل قلبي، ربنا يرحم الي ماتوا ويشفي الجرحى. ما عرفش سبب الابتلاء دا إيه، انتو وفلسطين، يارب ينجيكم الله من الابتلاء دا. إنتو جدعان وبتستحملوا وربنا معكم… الناس كلها بتدعيلكم”.

وأضافت فيفي عبده: “الشعب اللبناني الجدع الطيب، البلد الجميلة دي، ربنا ينجيكم وينجي فلسطين يا رب إبعد الابتلاء عن لبنان وفلسطن والدول العربية”، وختمت: “قولوا أمين يا رب العالمين”.

وكانت الفنانة المصرية نشرت في وقت سابق عبر”إنستغرام” صورة للعلم اللبناني وأرفقتها بتعليق معبّر: “يا لبنان ما يهزك ريح”، تعبيراً عن تضامنها، متمنية أن يحفظ الرب لبنان بقولها “ربنا يحفظ لبنان وأهل لبنان”.

 

 

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