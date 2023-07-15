فيفي عبده ترد على منتقديها: ليه الناس عايزة تمنع عني أوكسجيني؟- (فيديو)

“القدس العربي”: ردّت الفنانة المصرية فيفي عبده على الانتقادات التي طاولتها في الفترة الأخيرة بسبب الفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر وهي ترقص فيها.

وعبّرت فيفي، في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، عن حبّها الشديد للرقص، مؤكدةً أنها ستستمر في ممارسة مهنتها طالما أنها قادرة على ذلك، موضحةً: “لو عندي 90 سنة وقادرة إني أرقص هعمل كده، ليه الناس عايزه تمنع عني أوكسجيني؟ أنا بحب الرقص جداً، وعندي جمهوري اللي بيحبني في كل حالاتي”.

ووجّهت فيفي عبده رسالة شديدة اللهجة إلى منتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: “أنا بتشتم كتير على السوشيال ميديا بس مش كل قط يتقال له يا مشمش، ولا كل فار يعرف يختار، واللي في جمالي يبصق على أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها هجيبها”.