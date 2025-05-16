فيلا يتغلب بسهولة على توتنهام ويعزز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا

برمنغهام: تغلب أستون فيلا المتألق على ضيفه توتنهام هوتسبير 2-صفر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة ليعزز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا ويترك ضيفه للتركيز الشديد على نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.

ومع سيطرة فيلا على الكرة في أجواء احتفالية في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم، جاء التقدم في الدقيقة 59 عندما وضع قلب الدفاع إزري كونسا الكرة في الشباك بعد أن هيأها له أولي واتكينز بضربة رأس ليحولها من داخل منطقة الجزاء للمرمى.

وسجل لاعب الوسط بوبكر كمارا الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 73 لينهي مقاومة توتنهام الباهنة والذي يأمل في إنقاذ موسمه البائس في مدينة بيلباو الأسبوع المقبل في حال فوزه على منافسه المحلي مانشستر يونايتد والتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ومع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم، صعد فيلا للمركز الرابع في الدوري برصيد 66 نقطة متقدما بفارق بنقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والذي خاض مباراة أقل.

(رويترز)






