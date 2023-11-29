فيلدرز لا يستبعد تشكيل حكومة أقلية في هولندا

أمستردام: لم يستبعد اليميني الشعبوي المتطرف الهولندي، غيرت فيلدرز، تشكيل حكومة أقلية، بعد أسبوع من فوزه في الانتخابات.

وقال فيلدرز في لاهاي، الأربعاء، إن “كل شيء ممكن، ولكنني أفضل تشكيل حكومة أغلبية”.

وكان حزب “من أجل الحرية” المناهض للإسلام بزعامة فيلدرز، حصل على 37 مقعدا من أصل 150 مقعدا في البرلمان، إلا أنه يحتاج إلى حزبين آخرين على الأقل لضمان تحقيق الأغلبية.

وبدأت المرحلة الأولى من تشكيل الحكومة، صباح الأربعاء، حيث قام كبير مفاوضي حزب “من أجل الحرية”، بالاستقصاء بشأن المجموعات البرلمانية، لمعرفة أي مجموعة ائتلافية قد تكون لديها الفرصة. ومن المقرر أن يقدم تقريره الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن فوز فيلدرز كان بمثابة مفاجأة كبيرة في السياسة الهولندية، وقد رحب به “المتشككون في الاتحاد الأوروبي” بجميع أنحاء التكتل.

(د ب أ)