فيلم “الذراري الحمر” يحصد جائزة السوسنة السوداء لمهرجان عمّان السينمائي

عمان: فاز الفيلم التونسي (الذراري الحمر) للمخرج لطفي عاشور بجائزة “السوسنة السوداء” لأفضل فيلم روائي طويل من (مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم) في دورته السادسة التي أسدل الستار عليها اليوم الخميس في الأردن.

وحصل فيلم (إلى عالم مجهول) للمخرج الفلسطيني الدنماركي مهدي فليفل على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم إضافة إلى جائزة الجمهور.

ونالت الأردنية سجى كيلاني جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (سمسم)، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة إلى عزام أحمد عن دوره في الفيلم العراقي (أناشيد آدم)، وعلي هلالي عن دوره في الفيلم التونسي (الذراري الحمر).

وانطلق المهرجان الذي يسلط الضوء على الأعمال الأولى لصناع الأفلام، في الثاني من يوليو/ تموز الجاري تحت شعار “عالم خارج النص”، وعرض أكثر من 60 فيلما من 23 دولة.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة “السوسنة السوداء” فيلم (نهار عابر) للمخرجة السورية رشا شاهين، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم اللبناني (آخر أيام الصيفية) من إخراج بيار مزنر، فيما ذهبت جائزة الجمهور للفيلم الكويتي (ونعم) للمخرج مساعد القديفي.

أما في مسابقة الأفلام غير العربية، ففاز بالجائزة الفيلم الأمريكي (لمسة) للمخرجة سارة فريدلاند، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم السويسري (كلب قيد المحاكمة)، فيما فاز فيلم الرسوم المتحركة (حكايات من حديقة سحرية) من جمهورية التشيك بجائزة الجمهور.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بالجائزة الفيلم المغربي (أمك) للمخرجة سميرة الموزغيباتي، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (احكيلهم عنا) للمخرجة الأردنية رند بيروتي، كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم (أبو زعبل 89) للمخرج المصري بسام مرتضى.

ونال الفيلم الأردني (احكيلهم عنا) جائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل.

ومنحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد “فيبريسي” جائزتها لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل إلى (أبو زعبل 89) من مصر.

وحلّت السينما الأيرلندية (ضيف شرف) دورة هذا العام التي كرّمت المخرج الأيرلندي جيم شيريدان.

وعرض المهرجان في الختام الفيلم اللبناني القصير (النملة التي عبرت دفتر رسوماتي) للمخرج كريس عاقوري.

(رويترز)