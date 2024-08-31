فيلم السيرة الذاتية الجدلي عن ترامب في الصالات الأمريكية قبيل الانتخابات

لوس انجليس: من المقرر طرح فيلم “ذي أبرنتيس” “The Apprentice” المثير للجدل والمستوحى من سيرة دونالد ترامب، في صالات السينما الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الجمعة.

وذكرت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” أن استوديوهات “برياركليف إنترتاينمنت” Briarcliff Entertainment تعتزم طرح فيلم “ذي أبرنتيس” في 11 تشرين الأول/أكتوبر. ولم تدلِ الاستوديوهات بأي تعليق.

في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الديموقراطية كامالا هاريس في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تكون متقاربة للغاية.

يصور فيلم “ذي أبرنتيس” سنوات شباب الملياردير، ويُظهر دونالد ترامب (يؤدي دوره سيباستيان ستان) بمظهر الشاب الوصولي الساذج بعض الشيء، والذي ينحرف عن مبادئه عندما يكتشف حيل السلطة إلى جانب معلمه المحامي روي كوهن (يؤدي دوره جيريمي سترونغ)، المرتبط ارتباطا وثيقا بمافيا نيويورك.

في أحد المشاهد، يغتصب دونالد ترامب زوجته الأولى، إيفانا. كما يبيّنه العمل وهو يتناول حبوب الأمفيتامين أو يخضع لعملية شفط دهون وجراحة لزرع الشعر.

وفي الحياة الواقعية، اتهمت إيفانا دونالد ترامب بالاغتصاب خلال إجراءات طلاقهما، قبل أن تسحب اتهاماتها. وقد توفيت إيفانا في عام 2022.

وحظي فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل توقيع المخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، باهتمام واسع خلال عرضه ضمن مهرجان كان في أيار/مايو الفائت.

وأثار الفيلم غضب الطرف الرئيسي المعني، إذ وعد فريق ترامب باتخاذ إجراءات قانونية ضد منتجي العمل، منددا خصوصا بما اعتبره “تشهيرا خبيثا بحتا”.

وهذه ليست السيرة الذاتية الوحيدة لرئيس سابق والتي تُطرح في صالات السينما: فقد طُرح فيلم “ريغان”، الذي يتتبع حياة الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان، في دور العرض الأمريكية الجمعة.

(أ ف ب)