فيلم “الغرفة المجاورة” للمخرج الإسباني ألمودوفار يفوز بجائزة الأسد الذهبي بمهرجان البندقية

فينيسيا: فاز فيلم “ذا روم نكست دور” /الغرفة المجاورة/ للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية (فينيسيا) السينمائي الدولي، وذلك حسبما أعلنت لجنة التحكيم مساء اليوم السبت.

تحكي القصة الدرامية عن صديقتين تصارعان الموت. تجسد تيلدا سوينتون دور امرأة مصابة بالسرطان في مرحلته الأخيرة، تطلب من صديقة قديمة (جوليان مور) معروفا معقدا حيث إنها ترغب في ألا تكون وحيدة في لحظة موتها الذي اختارته بنفسها. يذكر أن قصة الفيلم مأخوذة من رواية “ما الذي ينقصك” للكاتبة سيجريد نونيز.

يذكر أن بيدرو ألمودوفار يعد أشهر مخرج إسباني على المستوى الدولي. وكان فيلمه “كل شيء عن أمي” قد فاز بجائزة الأوسكار عام 2000.

وحصل المخرج البالغ من العمر 74 عاما على جائزة أوسكار أخرى عام 2003 عن فيلم “تحدث إليها”.

ويعد فيلمه “الحجرة المجاورة” هو أول فيلم روائي ناطق بالإنكليزية لهذا المخرج.

(د ب أ)