فيلم “باربي” يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثاني

واشنطن: أظهرت تقديرات مؤسسة التحليلات الإعلامية كومسكور أن فيلم “باربي” الذي توزعه شركة وارنر بروس يواصل تحقيق إيرادات ضخمة للأسبوع الثاني على التوالي إذ من المتوقع أن يجني 93 مليون دولار من مبيعات التذاكر من الجمعة إلى اليوم الأحد.

وقالت كومسكور إن فيلم “باربي” للمخرجة جريتا جرويج، وهو أعلى الأفلام التي قامت بإخراجها نساء تحقيقا للإيرادات في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية هذا العام، حقق إيرادات تخطت 351 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا منذ بدء عرضه في 21 يوليو تموز وما يقرب من 775 مليون دولار عالميا.

تدور أحداث فيلم “باربي” حول الدمية الشهيرة التي ظهرت لأول مرة قبل أكثر من 60 عاما، وتلعب بطولته مارغوت روبي مع ريان جوسلينج في دور كين العاشق الشهير لباربي.

ويواجه باربي منافسة في شباك التذاكر مع فيلم أوبنهايمر للمخرج كريستوفر نولان والذي يدور حول الفيزيائي جيه. روبرت أوبنهايمر وصنع القنبلة الذرية. وحقق الفيلم إيرادات تقدر بنحو 46.2 مليون دولار في أيام الجمعة والسبت والأحد فيما وصفه محلل كومسكور بول ديرجارابديان بأنه “عطلة نهاية أسبوع ثانية مذهلة”.

وأُطلق على الفيلمين معا اسم “باربنهايمر”، في إشارة إلى الندرة النسبية لأن يكون العرض الأول لفيلمين بهذه الأهمية في نفس التوقيت.

وحقق فيلم “أوبنهايمر” من توزيع شركة يونيفرسال بيكتشرز إيرادات بلغت 174 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا حتى الآن، فضلا عن 400 مليون دولار في أنحاء العالم.

(رويترز)