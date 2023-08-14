فيلم «باربي» يشهد إقبالا في السعودية ومنعاً في بلدان عربية أخرى

لندن -«القدس العربي»: يواصل فيلم “باربي” هيمنته على شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية، بعد شهر تقريباً من طرح العمل الذي بات ظاهرة عالمية، رغم الجدل الذي أثاره، لدرجة منعه في بعض البلدان. ففي لبنان وقع سجال حاد بين وزير الثقافة ونائب على خلفية منع الفيلم.

وقد دخل هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ وأدى بطولته مارغو روبي ورايان غوسلينغ، الأسبوع الماضي، تاريخ السينما بعدما أصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار.

وحصد الفيلم الذي يروي مغامرات الدمية الشهيرة باربي المصنوعة من شركة “ماتيل”، في العالم الحقيقي مع صديقها كن، في نهاية الأسبوع الأخير إيرادات قاربت 34 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، حسب تقديرات نشرتها الأحد شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

عربيا، انطلق عرض “باربي” قبل أيام في بلدان أخرى في المنطقة، خصوصاً السعودية والإمارات حيث يشهد إقبالاً كبيراً. لكنه أثار جدلا في بعض البلدان حتى قبل طرحه فيها، حيث حُظر عرضه في الكويت بحجة أنه “يخدش الآداب العامة”، فيما طلب وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى من السلطات المعنية في بلاده منع عرض الفيلم في الصالات اللبنانية بتهمة الترويج للمثلية الجنسية. وتعرض مرتضى لحملة انتقادات، حيث وقع عدد من المثقفين بياناً ضد خطوته.

كما قال النائب عن كتلة التغيير مارك ضو: “إهانة للثقافة أن لقب وزير يمنح لهذا الشخص، وإهانة للقضاء لأن يمنح لقب قاض”. وأضاف: “هذا يظن أنه وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد أننا نعيش في دولة دينية وليست مدنية. هذا وزير يخاف من فيلم باربي، ومن بعض الألوان”.

ورد المرتضى على ضو “وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه “نوائب شذوذ” كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب أن يتسنّى لمثلك أن يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط”. وتوجه إليه بالقول: “دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهاتك”.

كما ردّ على جميع منتقديه بمادتين من الدستور اللبناني هما 9 و10 وقال إنهما “تفرضان على الدولة تأدية فروض الإجلال لله تعالى واحترام التعاليم الدينية ومنع أيّ تعليمٍ يناقض القيم الأخلاقية المنبثقة عنها”. وأضاف: “المسيحية والإسلام ينبذان الشذوذ الجنسي المخالف لـ”نظام الخالق” ويدعوان إلى مواجهة هذه الظواهر لأثرها الكارثي على المجتمع”.