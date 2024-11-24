فيلم “جوي” يتناول تاريخ الإخصاب المخبري والانتقادات القوية من الكنيسة ووسائل الإعلام

نورتون، وتوماسين ماكنزي، وبيل ناي، خلال مهرجان لندن السينمائي في 15 أكتوبر 2024. ا ف ب

لندن: يأمل صانعو فيلم عن الرواد البريطانيين في مجال الإخصاب المخبري في أن يسلط هذا الشريط الضوء على تراجع إمكان اللجوء إلى تقنية الإنجاب بمساعدة طبية، في وقت يتعرّض لانتقادات من المحافظين الأمريكيين.

ويتناول فيلم “جوي” (Joy)، المتاح اعتباراً من الجمعة على منصة “نتفليكس” للبث التدفقي، المعارضة الشرسة التي واجهها العلماء الذين طوّروا هذه التقنية في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، والتي أدّت إلى ولادة لويز جوي براون عام 1978، أول طفل أنبوب.

ويظهر الفيلم الروائي الطويل، الذي يشارك فيه ممثلون بارزون، مثل توماسين ماكنزي وبيل نايي، الانتقادات القوية التي وجهتها الكنيسة ووسائل الإعلام إلى التلقيح الاصطناعي.

وقالت لويز جوي براون (46 عاماً) إنها سعيدة بعرض الفيلم الذي يوفر للعلماء “التقدير الذي يستحقونه”.

ورغم إجراء أكثر من عشرة ملايين ولادة بواسطة التلقيح الاصطناعي، تتعرّض هذه التقنية لهجوم متزايد، وخصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يسعى بعض المحافظين إلى تقييد استخدامها.

وفي بلدان أخرى، بما فيها بعض الدول الأوروبية، كان للتيار المحافظ والصعوبات المالية التي تواجهها أنظمة الصحة العامة دور في تقييد اللجوء إلى هذه التقنية بحكم الواقع.

وأوضح الممثل جيمس نورتون أن وضع الإخصاب في المختبر لا يزال “هشاً جداً”.

من جهته، أشار المخرج بن تايلور، الذي رُزق بطفلين بواسطة التلقيح الاصطناعي، إلى أن هدف الفيلم ليس التركيز على الخلافات الحالية، بل تسليط الضوء على تاريخ المعارضة لهذه التقنية، الذي يعود إلى “الخوف (…) والجهل والأشخاص الذين حاولوا عرقلة شيء تم تطويره بهدف إعطاء الأمل للعائلات”.

Her work made IVF possible – but she didn’t get the credit. Now the Netflix film ‘Joy’ brings her story to light. Have you heard of Jean Purdy? 💡 pic.twitter.com/JoJYXBJymg — The Female Lead (@the_female_lead) November 20, 2024

ويستعرض الفيلم القصة من خلال تجربة شخصية جين بوردي، الممرضة وأخصائية الأجنّة، التي كان لها دور أساسي في تطوير التلقيح الاصطناعي، لكنها بقيت بعيدة عن الأضواء لعقود.

ولم يُدرج اسم بوردي إلا في عام 2015 على لوحة مثبتة في أحد مستشفيات شمال إنكلترا، حيث عمل الفريق لسنوات. وحتى ذلك الحين، كانت اللوحة تكرّم فقط زميليها روبرت إدواردز (الحائز جائزة نوبل في الطب لعام 2010، وتوفي عام 2013)، وباتريك ستيبتو (توفي عام 1988).

أمل كاتبا الفيلم، جاك ثورن ورايتشل مايسون، اللذان رزقا نجلهما بعد سبع محاولات للتلقيح الاصطناعي، في أن يساهم الفيلم في التوعية بأن هذا العلاج أصبح أقل توافراً في بريطانيا.

Three British pioneers gave life to millions with one incredible breakthrough: the birth of IVF. Joy premieres November 22. Starring Thomasin McKenzie, James Norton, and Bill Nighy. pic.twitter.com/rYm1K4m58t — Netflix (@netflix) October 2, 2024

وقالت مايسون إن هيئة الصحة العامة البريطانية، التي تعاني ضائقة مالية، تعمل بشكل متزايد على الحدّ من استخدام هذه التقنية.

وأوضح ثورن أن “الأشخاص الذين يمكنهم اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي اليوم هم أولئك الذين يستطيعون تحمّل تكاليفه”، معتبراً أن هذا الوضع “غير سليم”، آملاً أن يساعد الفيلم في إثارة النقاش حول الموضوع.

وأكدت لويز جوي براون أن الحدّ من التخصيب في المختبر يتعارض مع “أخلاقيات” مخترعيه، مشيرة إلى أن “بوب (روبرت إدواردز) وباتريك (ستيبتو) وجين (بوردي) أرادوا أن يتمكّن الجميع من الاستفادة من هذه التقنية”.

وختمت بالقول: “أعتقد أن الإفادة من هذه التقنية يجب أن تكون متاحة للجميع”.

(أ ف ب)