فيلم “جوي” يتناول تاريخ الإخصاب المخبري والانتقادات القوية من الكنيسة ووسائل الإعلام

لندن: يأمل صانعو فيلم عن الرواد البريطانيين في مجال الإخصاب المخبري في أن يسلط هذا الشريط الضوء على تراجع إمكان اللجوء إلى تقنية الإنجاب بمساعدة طبية، في وقت يتعرّض لانتقادات من المحافظين الأمريكيين.

ويتناول فيلم “جوي” (Joy)، المتاح اعتباراً من الجمعة على منصة “نتفليكس” للبث التدفقي، المعارضة الشرسة التي واجهها العلماء الذين طوّروا هذه التقنية في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، والتي أدّت إلى ولادة لويز جوي براون عام 1978، أول طفل أنبوب.

ويظهر الفيلم الروائي الطويل، الذي يشارك فيه ممثلون بارزون، مثل توماسين ماكنزي وبيل نايي، الانتقادات القوية التي وجهتها الكنيسة ووسائل الإعلام إلى التلقيح الاصطناعي.

وقالت لويز جوي براون (46 عاماً) إنها سعيدة بعرض الفيلم الذي يوفر للعلماء “التقدير الذي يستحقونه”.

ورغم إجراء أكثر من عشرة ملايين ولادة بواسطة التلقيح الاصطناعي، تتعرّض هذه التقنية لهجوم متزايد، وخصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يسعى بعض المحافظين إلى تقييد استخدامها.

وفي بلدان أخرى، بما فيها بعض الدول الأوروبية، كان للتيار المحافظ والصعوبات المالية التي تواجهها أنظمة الصحة العامة دور في تقييد اللجوء إلى هذه التقنية بحكم الواقع.

وأوضح الممثل جيمس نورتون أن وضع الإخصاب في المختبر لا يزال “هشاً جداً”.

من جهته، أشار المخرج بن تايلور، الذي رُزق بطفلين بواسطة التلقيح الاصطناعي، إلى أن هدف الفيلم ليس التركيز على الخلافات الحالية، بل تسليط الضوء على تاريخ المعارضة لهذه التقنية، الذي يعود إلى “الخوف (…) والجهل والأشخاص الذين حاولوا عرقلة شيء تم تطويره بهدف إعطاء الأمل للعائلات”.

